Milei fue distinguido por Bessent y agradeció a Trump por su apoyo a la Argentina

El mandatario argentino fue premiado en la gala del Atlantic Council, donde agradeció a Trump y cruzó a la oposición.

El presidente Javier Milei fue distinguido con el galardón “Ciudadano Global 2025” en la gala anual del Atlantic Council, celebrada en Manhattan. El reconocimiento coincidió con el tramo final de su gira por Estados Unidos, donde logró respaldo financiero de la administración de Donald Trump, lo que impactó en la baja del riesgo país y dio señales positivas a los mercados.

La distinción fue entregada por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, actor central en las negociaciones recientes para asistir a la Argentina con diferentes programas de financiamiento.

El discurso de Javier Milei “Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”, afirmó Milei en el inicio de su discurso.

En su mensaje, el mandatario se dirigió a la ciudadanía argentina: “Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto”, sostuvo. También agradeció a Trump por su respaldo: “Hacer lo correcto por más incómodo que sea es lo que hizo grandes a naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar”.

Más adelante, Milei se refirió a los cuestionamientos internos que enfrenta su gestión: “Hoy Argentina tiene un superávit fiscal sostenido por primera vez en 123 años. Los opositores han atacado nuestra gestión porque saben que el momento de destruirnos es ahora”, lanzó.