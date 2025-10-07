Incendio en Núñez: un hombre fue rescatado de su casa y trasladado con quemaduras graves

Un importante incendio se desató en la madrugada de este martes en una vivienda del barrio porteño de Núñez, ubicada en la intersección de 11 de Septiembre y Crisólogo Larralde.

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, mientras los peritos trabajan para determinar el origen del fuego.

Un violento incendio se registró durante la madrugada de este martes en una vivienda situada en la calle 11 de Septiembre al 3500, en la esquina con Crisólogo Larralde, en el barrio porteño de Núñez. El siniestro obligó a realizar un corte total de la circulación vehicular para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Las imágenes del operativo durante en incendio Se incendió una casa en Núñez

En el operativo intervinieron Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y varias unidades del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Según informaron fuentes oficiales, un hombre de 46 años fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano con quemaduras graves en el rostro, las manos y el tórax, además de tener comprometidas las vías respiratorias.

Al lugar arribaron dos ambulancias del SAME y una unidad de triage para asistir a las víctimas. Tras el traslado del herido de mayor gravedad, el sistema de emergencias envió dos ambulancias adicionales por prevención, ante la posibilidad de que hubiera más afectados por inhalación de humo.

Minutos antes de las 6 de la mañana, los bomberos lograron controlar y extinguir el fuego, evitando que las llamas se propagaran a viviendas linderas. Además del hombre trasladado, otros cinco adultos fueron atendidos en el lugar por personal médico, aunque ninguno requirió internación.