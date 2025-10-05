Impactante: se incendió una empresa de colectivos en La Matanza y dejó varias unidades destruidas

El siniestro ocurrió en la base de la empresa La Cabaña, donde las llamas destruyeron varias unidades. Aún se investiga la causa del incendio.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la empresa de colectivos La Cabaña S.A., ubicada en la intersección de las calles Polledo y Marconi, en La Matanza. Según informaron, aún se desconoce la causa que provocó el incendio, en el que varias unidades de colectivos fueron completamente destruidas.

En las imágenes que circularon en redes sociales, se pudo observar varias unidades quemadas y a los Bomberos trabajando intensamente para apagar el feroz incendio.

Tras varios minutos de combate, lograron extinguir las llamas, aunque por el momento se desconoce el alcance total de los daños y tampoco se sabe cómo comenzó el fuego. Según explicaron, se trataría de unidades de la línea 172 y de algunos coches provinciales los que se vieron afectados.

A pesar de la magnitud del siniestro, los Bomberos no reportaron heridos. También un vehículo particular resultó involucrado y también fue completamente destruido por el fuego.

Las imágenes del incendio en La Matanza Distintos usuarios en las redes sociales difundieron imágenes y videos del incendio, donde se puede ver varias unidades de colectivo destruidas y las Bomberos luchando por apagar el incendio.