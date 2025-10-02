No le dejaron pagar el boleto en efectivo y reaccionó rompiendo con un martillo las ventanillas del colectivo

Un episodio de violencia sorprendió a los pasajeros de un colectivo en barrio Nueva Córdoba este jueves por la mañana. Todo comenzó cuando un hombre de 40 años intentó pagar su boleto en efectivo en una unidad de la empresa Coniferal. Ante la negativa del chofer, que solo puede aceptar pago electrónico, el pasajero tuvo un ataque de furia.

El hombre tomó el martillo de emergencias que estaba dentro del ómnibus y lo utilizó para destrozar las ventanillas de la unidad de transporte. Con golpes, rompió los vidrios del lado del conductor y también la puerta del vehículo, generando momentos de pánico entre quienes viajaban.

Frente al ataque, el chofer activó de inmediato el botón antipánico y en cuestión de segundos varias patrullas de la Policía de Córdoba llegaron al lugar.

el martillo de emergenciascon el que el pasajero destrozó las ventanillas del colectivo

Tras causar los destrozos en varias ventanillas del colectivo, el agresor se arrojó por una de las aberturas que él mismo había roto y se entregó sin resistencia a las fuerzas de seguridad, que lo detuvieron.

El comisario Claudio Jiménez confirmó que el hombre sufrió cortes en una de sus manos, aunque ni el conductor ni los pasajeros resultaron heridos.

El incidente, que fue registrado en video. Dejó como saldo a un colectivo semidestruido y a un pasajero detenido, en un episodio que reaviva el debate sobre la conflictividad en el transporte urbano.

Mirá el video de cómo quedó el colectivo con las ventanillas destruidas: