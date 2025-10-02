Fue baleado en San Martín y hubo venganza: arrojaron una bomba molotov a la casa del supuesto autor

San Martín fue escenario entre el martes y miércoles de dos violentos episodios en la vía pública. Primero, un joven fue baleado durante un ataque armado perpetrado a plena luz del día. Como respuesta a esa agresión, allegados a la víctima arrojaron una bomba molotov a la casa del presunto autor y la prendieron fuego.

El hecho de sangre que detonó el conflicto fue perpetrado poco después de las 15 del martes, sobre calle Leonardi del barrio Norte . Allí, fuentes policiales relataron que, al desatarse una intensa riña entre dos grupos, un joven de 25 años recibió un disparo en su abdomen.

El herido fue rápidamente trasladado en el vehículo de un familiar al Hospital Perrupato , donde ingresó directamente al Quirófano, ya que sufrió una herida de arma de fuego que le atravesó la zona abdominal.

A partir del tiroteo, en la escena trabajó Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental San Martín ( UID ) para realizar los trabajos pertinentes. No obstante, se informó que los efectivos fueron recibidos a los piedrazos por los residentes de la barriada, dando como resultado una patrulla con daños en el parabrisas.

Fuentes cercanas a la investigación subrayaron que el joven herido es cuñado de un sujeto apodado como el Chileno, sindicado como uno de los barrabravas con mayor peso en el Atlético Club San Martín . Por eso, una de las hipótesis que se barajan es un conflicto entre facciones de la hinchada chacarera.

Una bomba molotov como venganza

Al día siguiente, a minutos de las 20, desde el entorno del joven herido incendiaron la vivienda de una mujer, en calle Viamonte, quien está sospechada de participar en la balacera registrada el martes.

El fuego se originó con una bomba molotov arrojada al interior de la casa, que se encontraba sin personas dentro al momento del hecho. Como resultado, las llamas causaron daños totales en la cocina, comedor, dormitorio y lavandería del inmueble.

Una vez controlada la situación, la mujer se presentó ante las autoridades, pero después se corroboró que había sido señalada como implicada en el tiroteo. Por este motivo, fue aprehendida por disposición de la Oficina Fiscal San Martín-La Colonia.