Dura condena contra un hombre que abusó sexualmente de su pequeña hijastra durante tres años

El caso de abuso sexual ocurrió entre 2017 y 2019 en la Zona Este. El autor recibió una condena de 12 años de cárcel.

Un grave caso de abuso sexual infantil investigado en la Zona Este tuvo su cierre esta semana. El acusado, un hombre de 32 años, recibió una dura condena por las múltiples vejaciones que sufrió su pequeña hijastra a lo largo de tres años.

La causa que lideró el fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Federico Bergamín, que comenzó a investigarse en 2019, se resolvió este lunes mediante el fallo de la jueza María Victoria Franano.

La magistrada, del Tribunal Penal Colegiado N°1 (Tercera Circunscripción), determinó que el detenido cometió los abusos por los que fue denunciado y le impuso una pena de 12 años de cárcel efectiva por el delito de abuso sexual simple en hechos reiterados y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real y agravado por ser la víctima una menor de 18 años, por la convivencia y la calidad de guarda.

La denuncia de abuso sexual en la Zona Este De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los detectives del caso, las vejaciones se produjeron entre los años 2017 y 2019, en una vivienda localizada en el distrito de Rodríguez Peña, Junín.

En ese lugar, el sujeto, quien se encontraba en pareja con la madre de la criatura, le realizó tocamientos en las partes íntimas en diferentes oportunidades, siempre aprovechando los momentos en que se encontraban solos o mientras dormían el resto de los familiares que residían en la casa.