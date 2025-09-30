Condena e inhabilitación perpetua para el exjefe de la Policía Federal por el cobro de coimas

Dino Enzo Rossignoli , el exjefe de la Policía Federal Argentina ( PFA ) de Mendoza fue condenado este martes por el cobro de coimas a cueveros del centro mendocino . Los jueces María Paula Marisi , Alberto Carelli y Alejandro Piña del Tribunal Oral Federal N°1 lo hallaron culpable de formar parte de una asociación ilícita y por el delito de cohecho pasivo .

Durante el debate el ex integrante de la PFA recibió un castigo de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos como funcionario público.

También fue sentenciada la contadora María José Degregorio , quien recibió una pena de 2 años y 3 meses de prisión condicional y una multa de 32 millones de pesos por lavado de activos agravado por habitualidad , en carácter de partícipe secundaria. En tanto , Eduardo Ezequiel Fernández fue condenado a un año de prisión condicional como partícipe necesario de cohecho activo .

En tanto, el TOF N°1 dispuso medidas de conducta para los dos condenados a penas condicionales, tales como fijar residencia, abstenerse de abusar de alcohol, capacitarse laboralmente y cumplir tareas comunitarias.

Asimismo, se ordenó el decomiso de todo el dinero secuestrado en la investigación, aunque quedó pendiente la decisión sobre 19.450 dólares encontrados en una caja fuerte en la sede local de la Policía Federal .

El escándalo en las coimas en la PFA de Mendoza

El caso que terminó con la condena Rossignoli, nació de una investigación compleja que se extendió durante más de dos años. Todo comenzó en 2022, cuando se desarrolló una serie de allanamientos en galerías del microcentro mendocino, el cual desnudó un entramado de cuevas financieras camufladas bajo falsos locales de joyería, como Stefano Canella y Vía Roma. Estas "cuevas" operaban facilitando el cambio ilegal de divisas y lavado de dinero, protegidas por una red policial corrupta liderada por excomisario de la PFA .

Durante esos operativos se secuestraron computadoras, armas, máquinas para contar billetes, y reveladores manuscritos con nombres, fechas y montos de sobornos. En esas anotaciones, figuraban pagos mensuales en dólares destinados a integrantes de la PFA para garantizar la operación sin sobresaltos.

image Dos de los locales que utilizaban como pantallas para las cuevas financiera. Archivo MDZ.

La investigación pudo demostrar que Rossignoli, mientras estaba al frente de la delegación local de la PFA, recibía coimas semanales para alertar a estas cuevas sobre posibles procedimientos judiciales o policiales, con mensajes de texto donde advertía sobre posibles movimientos de las fuerzas de seguridad.

Con esas pruebas, el 13 de septiembre de 2022, Rossignoli fue detenido en su domicilio de Godoy Cruz. El excomisario fue trasladado a la Centro de Detención Judicial de Mendoza Unidad 32, donde permaneció a la espera del juicio que culminó con la condena por cohecho pasivo y asociación ilícita.