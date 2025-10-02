El motociclista stunt que se entregó por el crimen en Guaymallén y las pruebas que lo comprometen

La investigación por el crimen de Franco Patricio Aracena (30), el joven asesinado el fin de semana en su departamento de Guaymallén , ya tiene su primer detenido. Se trata de Tomás Jeremías Gómez , de 22 años, quien se entregó ante la Justicia este jueves, mientras era intensamente buscado como responsable del homicidio.

Las pruebas que se incorporaron durante la jornada del miércoles, un día después de que fue descubierto el cadáver de la víctima, fueron clave para que los detectives sindicaran a Gómez como autor del asesinato perpetrado en un complejo habitacional de Villa Nueva , en la zona del barrio Unimev .

Lo que encaminó la instrucción, a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , fue el testimonio de un chico de 15 años que se presentó frente a las autoridades y confesó su participación en el hecho de sangre, marcando a Gómez como quien le dio muerte a Aracena estrangulándolo con una sábana o tela, tal como surgió del adelanto de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense ( CMF ).

Así, los pesquisas cotejaron la versión que aportó el adolescente con los elementos probatorios recolectados hasta ese momento: testimoniales e imágenes de los dos sospechosos captadas cámaras de seguridad de la zona, en la que uno de ellos se retiraba de la escena en la bicicleta sustraída a la víctima —también le robaron el celular— y el otro a bordo de la motocicleta negra, en la que arribaron hasta el complejo de departamentos.

En ese sentido, la teoría del caso de los investigadores señala que los dos sujetos ingresaron con el consentimiento de Aracena al inmueble que alquilaba en calle Rodríguez Peña del citado distrito guaymallino, en el contexto de un encuentro con tintes sexuales.

La detención del presunto homicida y motociclista stunt

Embed - Tomás Gómez detenido crimen Guaymallén moto stunt

Con la información aportada por el testigo clave, los detectives judiciales y policiales que investigan el crimen identificaron a Gómez y descubrieron a través de sus redes sociales que es aficionado al moto stunt, una disciplina extrema en la que motociclistas realizan maniobras peligrosas y piruetas en la vía pública. Esta práctica provocó en el último tiempo diversos incidentes en rutas y calles mendocinas, que requirieron intervención policial.

Lo cierto es que durante la noche del miércoles se practicaron una serie de allanamientos para atrapar al sospechoso, pero las medidas fueron negativas. Ya durante la mañana de este jueves, a sabiendas de que estaba en la orden del día, Gómez se presentó ante las autoridades acompañado por su abogado defensor, Mauricio Cardiello.

Así las cosas, el presunto autor del homicidio de Aracena quedó detenido a disposición de la fiscal Ríos, quien definirá pronto la imputación contra Gómez y, probablemente, ordenará su alojamiento en una cárcel mendocina.

El asesinato de Franco Patricio Aracena

Las fuentes revelaron que cerca del mediodía del martes una vecina del complejo de calle Rodríguez Peña 885 alertó sobre una inusual situación en el departamento de un vecino: la puerta llevaba casi tres días entreabierta y el joven que allí alquilaba no había sido visto desde el sábado.

La testigo agregó que, en medio de la noche de esa jornada, entraron dos sujetos a la vivienda de Aracena. Ambos se movían en una moto 110cc negra con detalles en verde. Y aclaró que cuando se retiraron llevaban una bicicleta y dejaron los ingresos del departamento y del complejo sin cerrar.

asesinato guaymallen franco aracena (10) Los trabajos policiales en el complejo de departamentos donde fue perpetrado el crimen. Alf Ponce Mercado / MDZ

Ante esos dichos, uniformados fueron desplazados hasta el lugar y al adentrarse en el departamento de Aracena, lo encontraron tendido en el piso de una de las habitaciones. La información describía que se encontraba en posición de cúbito dorsal, maniatado, amordazado y con un hematoma en su ojo derecho.

Fue el propietario del departamento quien le aportó la identidad de la víctima a los detectives y develó que Aracena ya llevaba varios años alquilando esa vivienda. De las averiguaciones también surgió que fue estudiante de Periodismo en la Universidad Juan Agustín Maza, que tenía buen comportamiento y jamás se atrasaba en las cuentas, más allá de que en los últimos meses permanecía desempleado.