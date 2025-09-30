Patricia Bullrich felicitó a la Policía de Perú por atrapar a “Pequeño J”, prófugo del triple crimen, aunque omitió a las fuerzas bonaerenses que colaboraron.

Patricia Bullrich celebró la captura de "Pequeño J" en Perú, pero sin mencionar a la Policía Bonaerense.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó este lunes por la noche la captura del narcotraficante conocido como “Pequeño J”, uno de los prófugos del triple crimen, en la localidad peruana de Pucusana.

“Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga”, expresó la ministra en su cuenta de X.

La publicación de Bullrich buscó resaltar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y la efectividad de las fuerzas de seguridad peruanas en el operativo.