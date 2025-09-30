Javier Alonso apuntó contra Bullrich tras la detención de Pequeño J y marcó el rol clave de la Policía Bonaerense
El ministro bonaerense Javier Alonso criticó el “oportunismo político” de Bullrich y destacó que la investigación del triple crimen fue de PBA.
El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se refirió a la captura en Perú del narco conocido como “Pequeño J” y remarcó el rol decisivo de las fuerzas bonaerenses en la investigación.
Javier Alonso habló tras la detención de Pequeño J
En diálogo con A24, Alonso señaló que “Ozorio está detenido desde las 10 de la mañana de hoy” y advirtió que la estrategia para atrapar a “Pequeño J” casi se frustra “por el oportunismo político”, en clara referencia al anuncio que había realizado Patricia Bullrich sobre la aprehensión de Ozorio en el mismo canal.
“Esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. La clase política argentina le debe a Brenda, a Lara y a Morena un cambio rotundo”, enfatizó el funcionario, en alusión a las tres jóvenes víctimas del triple crimen de Florencio Varela.
Alonso también reclamó una “estrategia seria” en materia de seguridad y control de fronteras. “No puede ser que entre cualquiera a la Argentina. Necesitamos equipos de investigadores en cada economía regional. Hace falta inversión, decisión política, coraje, jueces y fiscales”, planteó.
Por último, reveló que en Perú la Policía Bonaerense participó directamente en la detención del líder narco y detalló que dos de los detenidos, Sotacuro y su sobrina, declararon ante la Justicia aportando datos clave. “Acá es importante la confianza entre la Justicia de la provincia y la policía para intercambiar información. Hicimos un trabajo de campo muy importante”, concluyó.