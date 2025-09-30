El ministro bonaerense Javier Alonso criticó el “oportunismo político” de Bullrich y destacó que la investigación del triple crimen fue de PBA.

Javier Alonso apuntó contra Bullrich tras la detención de Pequeño J y marcó el rol clave de la Policía Bonaerense.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se refirió a la captura en Perú del narco conocido como “Pequeño J” y remarcó el rol decisivo de las fuerzas bonaerenses en la investigación.

En diálogo con A24, Alonso señaló que “Ozorio está detenido desde las 10 de la mañana de hoy” y advirtió que la estrategia para atrapar a “Pequeño J” casi se frustra “por el oportunismo político”, en clara referencia al anuncio que había realizado Patricia Bullrich sobre la aprehensión de Ozorio en el mismo canal.

“Esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. La clase política argentina le debe a Brenda, a Lara y a Morena un cambio rotundo”, enfatizó el funcionario, en alusión a las tres jóvenes víctimas del triple crimen de Florencio Varela.

Alonso también reclamó una “estrategia seria” en materia de seguridad y control de fronteras. “No puede ser que entre cualquiera a la Argentina. Necesitamos equipos de investigadores en cada economía regional. Hace falta inversión, decisión política, coraje, jueces y fiscales”, planteó.