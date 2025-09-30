"El plan de Caputo no se entendía, ni el Fondo sabía de qué se trataba", disparó un exintegrante del Gobierno

El exviceministro Joaquín Cottani reveló que estuvo marginado en el vínculo con el FMI y cuestionó la falta de un plan económico por parte de Luis Caputo.

El exviceministro de Economía Joaquín Cottani lanzó duras críticas a la gestión económica del gobierno de Javier Milei y, en particular, al rol del ministro de Economía, Luis Caputo. Según relató, durante su breve paso por el equipo económico estuvo prácticamente marginado de las decisiones centrales, especialmente en el vínculo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).

“Yo nunca hablé con el Fondo. Me enteraba de las propuestas y de las conversaciones por los diarios, no por participar en las reuniones. Desde que quedó claro que no coincidía con la política monetaria y cambiaria, me dejaron afuera. Por eso terminé yéndome”, contó el economista.

El exviceministro de Economía de Caputo apuntó contra el plan económico del Gobierno

En diálogo con Luis Novaresio en A24, Cottani recordó que su desembarco en el Gobierno fue recomendado por Domingo Cavallo como una figura con una visión más económica que financiera, dentro de un equipo dominado por técnicos del mercado. Sin embargo, su papel se diluyó rápidamente: “Me tocaba ser abogado del diablo. Le pedía a Toto Caputo: ¿Cuál es el plan? Nadie sabía, ni siquiera el Fondo. Cuando pedí ver la hoja de ruta que supuestamente habían presentado, eran cuatro páginas que no se entendían. No era un plan”.

Las críticas a Luis Caputo y su plan dolarizador El exviceministro sostuvo que incluso dentro del equipo económico era tratado como un estorbo por cuestionar los fundamentos de la estrategia oficial. “Me hicieron sentir como un opositor, un troublemaker. Escuché en esas reuniones la idea de la ‘dolarización endógena’, que era un concepto confuso y que no estaba claro ni para el propio Fondo. Salí más confundido que antes”, apuntó.