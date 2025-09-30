"El plan de Caputo no se entendía, ni el Fondo sabía de qué se trataba", disparó un exintegrante del Gobierno
El exviceministro Joaquín Cottani reveló que estuvo marginado en el vínculo con el FMI y cuestionó la falta de un plan económico por parte de Luis Caputo.
El exviceministro de Economía Joaquín Cottani lanzó duras críticas a la gestión económica del gobierno de Javier Milei y, en particular, al rol del ministro de Economía, Luis Caputo. Según relató, durante su breve paso por el equipo económico estuvo prácticamente marginado de las decisiones centrales, especialmente en el vínculo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).
“Yo nunca hablé con el Fondo. Me enteraba de las propuestas y de las conversaciones por los diarios, no por participar en las reuniones. Desde que quedó claro que no coincidía con la política monetaria y cambiaria, me dejaron afuera. Por eso terminé yéndome”, contó el economista.
Te Podría Interesar
En diálogo con Luis Novaresio en A24, Cottani recordó que su desembarco en el Gobierno fue recomendado por Domingo Cavallo como una figura con una visión más económica que financiera, dentro de un equipo dominado por técnicos del mercado. Sin embargo, su papel se diluyó rápidamente: “Me tocaba ser abogado del diablo. Le pedía a Toto Caputo: ¿Cuál es el plan? Nadie sabía, ni siquiera el Fondo. Cuando pedí ver la hoja de ruta que supuestamente habían presentado, eran cuatro páginas que no se entendían. No era un plan”.
Las críticas a Luis Caputo y su plan dolarizador
El exviceministro sostuvo que incluso dentro del equipo económico era tratado como un estorbo por cuestionar los fundamentos de la estrategia oficial. “Me hicieron sentir como un opositor, un troublemaker. Escuché en esas reuniones la idea de la ‘dolarización endógena’, que era un concepto confuso y que no estaba claro ni para el propio Fondo. Salí más confundido que antes”, apuntó.
Cottani aseguró que intentó ordenar la discusión elaborando un paper con una alternativa: la “competencia de monedas”. Ese esquema, explicó, se parecía a la experiencia de Perú, con pesos y dólares circulando de manera simultánea y un tipo de cambio flexible una vez que se lograran reservas. “No era dolarización. Era dejar que los dos compitieran, como pasó en la convertibilidad, pero sin el corset de un cambio fijo”, señaló.
Ya fuera del Gobierno, el economista ratificó que la falta de claridad del programa económico lo llevó a marcar diferencias públicas. “Cuando escribí en La Nación el año pasado planteé justamente eso: que había que ir a la competencia de monedas y no a la dolarización endógena. Pero Milei y Caputo usaban los términos de forma confusa, como si fueran lo mismo, y no lo eran”, remarcó.