La Unión Industrial apuesta al Consejo de Mayo: "No hay peor gestión que la que no se hace"

Tras la reunión del Consejo de Mayo , Martín Rappallini , presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA ), explicó que el órgano "está preparando propuestas para presentar el 11 de diciembre con los temas que fueron tratados". En diálogo con MDZ Radio , señaló que "la reforma fiscal y la modernización laboral es donde estamos poniendo más el foco".

Al analizar la situación actual, Rappallini aportó un dato clave: "Nosotros tenemos una presión formal que está en torno a 52 puntos. Eso quiere decir que todos los que pagan todos los impuestos pagarían 52 % de impuestos sobre lo que facturan y el estado recauda 28 puntos sobre el PBI. Eso quiere decir que hay una diferencia muy grande entre lo que la legislación te exige para pagar y lo que realmente se paga; eso habla de una gran informalidad".

"Lo interesante de esto es que en realidad cuando uno ve que estamos pagando el 28%, es lo que a futuro deberíamos cobrarle a todos . No es que hay que transformar demasiado los impuestos sino que debemos hacer que paguen todos. Ese es el gran desafío que tenemos", afirmó.

El titular de la UIA enfatizó en que el objetivo de la reforma es lograr que "paguen todos", un proceso que, aclaró, llevará tiempo. "Esto no está pensado para ser de un día para el otro. Pensar que ahora cuando estamos hablando que la reforma de Brasil se va a estar empezando a poner en funcionamiento el primero de enero del 26 y el proceso dura seis años. Nosotros estamos pensando quizás en menos tiempo, pero este proceso de transformación lleva tiempo".

Explicó que la estrategia consiste en que "de a poco se vaya integrando, bajando impuestos en determinados sectores, generando blanqueo, la posibilidad de que mayor cantidad de personas paguen impuestos". Y fundamentó esta necesidad: "También tenemos que decir que con este nivel de presión fiscal, sobre todo la PYME y la microPYME, si paga los impuestos no sobrevive. Entonces la idea es también es que bajando las alícuotas se pueda lograr que las empresas también sobrevivan y que puedan pagar los impuestos correctamente".

Sobre la posibilidad concreta de lograr la anhelada simplificación impositiva, Rappallini fue contundente: "No hay peor gestión que la que no se hace. No estamos trabajando para eso. Creo que la Argentina necesita un cambio, necesita una transformación, por eso estamos trabajando en el Consejo de Mayo para poder digamos diseñar un cambio de sistema".

Impuestos distorsivos y objetivos de la reforma

Consultado sobre los impuestos más distorsivos, Rappallini mencionó: "El impuesto a las ganancias que le debes bajar también es todo el impuesto al... también hay propuestas para promover las exportaciones". Y amplió: "La idea de este cambio de sistema es tratar también de alentar las exportaciones, la inversión y la generación de empleo. Por eso que no es solamente un solo objetivo, sino que son varios".

Subrayó que el sistema debe apuntar a "ir cubriendo esa brecha con crecimiento" y que "tiene que ir bajando el gasto público o se tiene que eficientizar el gasto público", manteniendo como principio rector "el equilibrio fiscal".

Situación actual de la industria

Sobre el sector industrial, el Presidente de la UIA describió: "Estamos en un momento difícil, un momento de transición. El año pasado fue una caída por el tiempo del ajuste económico que hubo; una recuperación de octubre a marzo. Pero la realidad es que desde junio en adelante lo que vemos es una meseta en un estadio muy bajo. Casi estamos un 10, 12 por ciento abajo de lo que sería el 2022".

"Los últimos meses, con la suba de tarifas, estamos viendo una economía que no despega. Y sobre todo los últimos días, con la turbulencia, la tensión financiera, hay una sensación bastante rara en todos los sectores", concluyó Rappallini sobre el contexto actual.