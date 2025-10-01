"Era tranquilo y reservado": el recuerdo de los vecinos del joven asesinado en Guaymallén

El asesinato de Franco Patricio Aracena conmocionó al barrio Unimev , en Guaymallén . Los vecinos describieron al joven fallecido como "tranquilo y reservado". Agregaron que nunca llamaba la atención ni generaba problemas en el complejo de departamentos donde alquiló por cinco años. Allí, fue encontrado este martes maniatado, amordazado y con lesiones en el rostro.

Durante la mañana de este miércoles, la Policía Científica desarrolló nuevos peritajes para recolectar pistas que ayuden a esclarecer el hecho. Pasadas las 9, los policías especializados en criminalística llegaron a la escena y confirmaron dos datos claves: en el inmueble faltaban una bicicleta y el celular de la víctima , por lo que la causa que lidera la fiscal de Homicidios Claudia Ríos comienza a encaminarse hacia un homicidio en el contexto de un robo.

En conversación con MDZ, algunos residentes del complejo de viviendas ubicado en la calle Rodríguez Peña al 885 , explicaron que no tenían mucho trato con Aracena. Su relación era de saludarse al cruzarse en la calle, pero no mucho más. Otros, con quienes mantuvo un vínculo un poco más activo, lo consideraban un muchacho "bueno y amable", y que no daba indicios de estar pasando ningún tipo de problema su vida últimamente.

Sin embargo, todos coincidieron que Aracena era una persona reservada y que no daba a conocer detalles de su vida privada. Por ejemplo, ninguno de sus vecinos sabía de qué trabajaba.

Lo macabro del asesinato despertó el miedo de cierta parte de los habitantes de la barriada. Una mujer aseguró haber quedado muy consternada por la forma en la que fue hallado el cadáver. Esto, sumado a que consideraba que Aracena era una persona "buena" y "no conflictiva" hicieron que no pueda ocultar su preocupación.

asesinato guaymallen franco aracena (6) Los trabajos de la Policía Científica en la escena. Alf Ponce Mercado / MDZ

En cuanto a la zona en la que ocurrió el homicidio, los vecinos de dentro y fuera del complejo sostuvieron que se trata de un barrio tranquilo, donde, a lo sumo, solían ocurrir algunos robos de ruedas o asaltos en la calle de forma muy esporádica.

Sin embargo, una gran parte de los lugareños plantearon que el hecho podría tratarse de un robo, apoyándose siempre en el relato de la testigo que vio a dos sujetos salir de la casa de la víctima con una bicicleta y que luego dejaron el portón abierto en su huida, durante la noche del sábado. Esa hipótesis también están trabajando los funcionarios a cargo de la investigación por el homicidio.

Nuevo operativo

Frente a la nueva llegada de los efectivos de la Policía Científica, algunos vecinos salieron de sus casas a seguir con curiosidad los trabajos en el domicilio del joven. Los peritajes solicitados por la fiscal Claudia Rios, se enfocaron en inspeccionar el domicilio para constatar ciertos faltantes y levantar huellas y rastros que permitan luego identificar a los autores del asesinato. Esto debido a que durante la jornada del martes sólo se trabajó sobre el cuerpo sin vida del joven oriundo de Uspallata.

unimev operativo

Por su parte, los detectives del caso aguardaban por los resultados de la necropsia para saber concretamente cuál fue la causa su muerte. Además, se dio inicio al relevamiento de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho, ya que el complejo no cuenta con sistema de videovigilancia.

Quién era la víctima

Aracena de 31 años, nació el 25 de noviembre del año 1993 en el pueblo precodillerano de Uspallata. Allí vivió su infancia criada por su madre, Patricia Aracena.

PORTADA Franco Aracena 2 Franco Aracena, la víctima del crimen en el barrio Unimev. MDZ.

En esta comunidad montañosa la víctima cursó en dos escuelas primarias (Nº 1-129 Combate de Potrerillos y Nº 1-733 Mauelturata), transitó el nivel secundario en la escuela Nº 4032 Nuestra Señora de las Nieves, y estudió Artes Culinarias en el Centro de Capacitación para el Trabajo Escultor Mateo Alonso.

Luego, en 2013 decidió mudarse al Gran Mendoza con el objetivo de convertirse en periodista, por lo que comenzó a estudiar esta profesión en la Universidad Juan Agustín Maza, para luego pasar a la carrera de Locución en el Instituto Fabián Calle, que cursó de 2019 a 2022.

El asesinato en el barrio Unimev

El crimen se descubrió cerca de las 12.30 de este martes en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Rodríguez Peña 885, entre Cangallo y Las Encinas.

Fue una vecina quien llamó a la línea de emergencias 911 para dar aviso sobre una situación extraña que registró con respecto a otro residente del lugar. Explicó que el sábado por la noche, cerca de las 21, había visto salir del departamento de Aracena a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de baja cilindrada, negra con detalles verdes, dejando la puerta abierta del departamento y también la del ingreso al complejo.

asesinato guaymallen franco aracena (8) El complejo de calle Rodríguez Peña donde todo ocurrió. Alf Ponce Mercado / MDZ

De acuerdo con esa versión, los sospechosos habrían ingresado con el consentimiento de Aracena, quien desde ese entonces no volvió a ser visto por los habitantes del resto de los inmuebles.

Frente a ese relato, policías se desplazaron hasta el lugar e ingresaron al departamento en compañía de los testigos. Una vez dentro, se toparon con una macabra escena: Aracena estaba tendido en una habitación, maniatado, amordazado y con lesiones en el rostro, producto de una posible agresión fisica.