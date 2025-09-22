Caos en Mendoza: volcó un camión con carne, los vecinos intentaron saquearlo y hubo balas de goma

En el Acceso Este a la altura del departamento de Guaymallén , en Mendoza , un camión frigorífico que transportaba carne volcó y perdió toda su carga. Sin embargo, la escena sumó un capítulo inesperado luego de que minutos después del vuelco comenzaron a acercarse vecinos curiosos que, con el correr de la mañana, pasaron de simples comentarios a un pedido a viva voz: que les entregaran la carne.

En un video tomado en el lugar se observa cómo decenas de personas corean el reclamo, mientras parte de la mercadería permanece desparramada. Entre risas, gritos y cierta tensión, la Policía reforzó el operativo de seguridad para resguardar la carga y evitar que fuera sustraída .

Decenas de vecinos que se acercaron hasta el lugar comenzaron a pedir que la carne fuera entregada.

La situación se terminó desbordando y la policía comenzó a dispersar a los vecinos, quienes respondieron con tensión. Segundos después comenzaron a utilizar gases lacrimógenos contra los vecinos y con balas de gomas despejaron definitivamente el sector. Muchos corrieron hacia el sur del Acceso Este.

Así fue el accidente

camión “¡Queremos carne!”, fue el grito unánime de los vecinos que se acercaron al lugar del accidente en el Acceso Este. Milagros Lostes/MDZ

El siniestro ocurrió pasadas las 11:30, cuando el camión frigorífico que circulaba por el Acceso Este perdió el dominio tras impactar contra una camioneta utilitaria. El rodado volcó en la lateral a la altura de Cañadita Alegre y desparramó gran parte de su carga sobre la calle. El conductor quedó atrapado unos minutos dentro de la cabina, pero logró salir con ayuda de testigos y no sufrió heridas graves.

carne acceso este Llegaron carniceros a la zona. Milagros Lostes/MDZ

Producto del accidente, también se desató un caos vehicular. Usuarios de Acceso Este reclaman que ya a la altura del puente de Acceso Sur hay congestión del tránsito justo en un horario en el que aumenta el flujo.