Vandalizaron paredes en la Ciudad de Mendoza y los vecinos los pusieron a pintar jardines maternales

Los grafitis se han convertido en un dolor de cabeza para los vecinos de la Ciudad de Mendoza y desde hace un tiempo el jurado vecinal viene sancionando a los grafiteros por vandalismo . En la última audiencia, acordaron con un grupo de grafiteros que pintaran dos jardines maternales .

Según informaron desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza , los grafiteros que fueron encontrados responsables por un jurado vecinal de vandalizar la vía pública están poniendo en valor los jardines maternales Mimitos y Duendelín, como parte del acuerdo al que llegaron tras ser sancionados.

La ordenanza 4136/23 puso en funcionamiento el Jurado Vecinal, una figura que permite que los propios vecinos sean los que puedan juzgar determinadas conductas que representen una infracción contra el Código de Convivencia, en temas relacionados con el vandalismo y la limpieza, entre otros.

El acuerdo

El Jurado Vecinal encontró culpables, en distintas audiencias, a personas por vandalizar el espacio público a través de grafitis, un acto de degradación visual del entorno urbano que está penado por el artículo 20 del Código de Convivencia y sus artículos concordantes.

Estas personas, para evitar la sanción que les fue impuesta, llegaron a un acuerdo conciliatorio por el cual se obligaron a aportar el material (pintura) y a realizar trabajos comunitarios (pintar las paredes) para poner en valor distintas dependencias municipales.

En este caso, se está pintando el jardín maternal Mimitos, ubicado en el barrio Flores; como el Duendelín, situado en el barrio San Martín. En ambos casos, se están realizando trabajos en los muros internos como en los externos, teniendo en cuenta que las labores finalizarán en los próximos días.

Trabajo comunitario

No es la primera vez que los grafiteros hacen trabajo comunitario en la Ciudad de Mendoza. El año pasado, un hombre dejó en condiciones la pared de calle Alberdi que había vandalizado con grafitis y además, hizo un mural en un jardín municipal para no ser multado.

grafitero mendoza Un grafitero pintó un mural en una dependencia municipal. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Otro joven que vandalizó un muro de la calle Montecaseros y Córdoba reconoció la infracción, reparó los daños y pintó un mural en homenaje al Gral. José de San Martín.