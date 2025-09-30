La Ciudad de Mendoza estrenó un sistema de drones para la fumigación del arbolado

Los drones permiten ahorrar agua, reducir tiempos y reforzar la seguridad en el control de plagas del arbolado urbano.

La Ciudad de Mendoza realizó la primera fumigación con drones en plaza Italia, usando productos orgánicos y tecnología sustentable.

En la mañana de este domingo 28 de septiembre, la Ciudad de Mendoza realizó la primera aplicación con drones para fumigar árboles en plaza Italia. Durante esa tarde, el operativo continuó, también, en la zona de la Alameda, consolidando una estrategia innovadora de control de plagas en espacios públicos.

La intervención se enfocó en combatir al psirio, una plaga que afecta principalmente a las tipas y produce secreciones azucaradas que ensucian veredas y calzadas. Para la tarea se utilizaron productos orgánicos autorizados para uso urbano, en un trabajo ejecutado con equipos de la empresa mendocina Agro Vants.

Rapidez, seguridad y ahorro al servicio del ambiente Dron de fumigación Ciudad de Mendoza (2) El operativo con drones reemplaza al método tradicional con más rapidez, precisión y sustentabilidad. Ciudad de Mendoza

Los drones programados liberan una nube de microgotas impulsadas por ventiladores, aplicando el producto de manera precisa sobre la copa de los árboles. Este sistema permite operar entre 4 y 6 metros del objetivo, logrando una cobertura total incluso en ejemplares de más de 20 metros de altura.

La pulverización con drones reduce de manera notable los tiempos y recursos. Un trabajo que antes podía tardar hasta una semana se completa en hora y media. Además, se utilizan 400 litros de agua frente a los 5.000 que demanda un operativo tradicional. Al mismo tiempo, los pilotos trabajan a distancia, lo que mejora la seguridad de operarios, peatones y mascotas.