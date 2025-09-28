Al menos cuatro muertos en Kiev en un ataque nocturno ruso con drones
Rusia siembra el terror en Kiev con un ataque nocturno que deja al menos cuatro muertos, incluida una niña de 12 años, y diez heridos.
Al menos cuatro personas han muerto y diez han resultado heridas como resultado de un ataque nocturno ruso contra Kiev, según informó este domingo el jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkachenko.
"Tenemos información preliminar de tres muertes, incluida una niña de 12 años a la que mataron los rusos", escribió en Telegram, para agregar más tarde que se había encontrado otro cuerpo y que hay conocimiento de "cuatro víctimas" mortales.
El resultado del ataque de Rusia a Kiev
Se ha confirmado que al menos diez personas han resultado heridas en los ataques, aunque los servicios de emergencia siguen recibiendo llamadas sobre nuevos heridos, dijo Tkachenko.
El jefe de la administración militar habló de más de 15 emplazamientos que han sufrido daños y señaló que, en particular, se han producido impactos de drones en edificios de viviendas de varias plantas.
En total, cinco distritos de la capital se han visto afectados por los ataques, que han causado daños en un centro de educación infantil, y en el Instituto de Cardiología, de acuerdo con Tkachenko.
EFE
