Rusia toma otro poblado de Ucrania y derriba decenas de drones en su suelo

Rusia sigue avanzando y anuncia la toma de otra localidad en el noreste de Ucrania y el derribo de cerca de 60 drones ucranianos en su territorio.

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de una localidad en la provincia de Sumi, en el noreste de Ucrania, en medio de sus esfuerzos por lograr avances territoriales en su invasión del país europeo, lanzada en febrero de 2022 por orden del presiente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "el grupo de fuerzas Norte ha avanzado en las profundidades de las defensas del enemigo en la provincia de Sumi y han liberado la localidad de Yunakovka gracias a operaciones ofensivas", sin que Ucrania se haya pronunciado al respecto.

La cartera cifró el jueves en más de 200 las localidades tomadas en el este de Ucrania en lo que va de año, unas zonas "liberadas" que suman más de 4.700 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 3.300 corresponderían a la provincia de Donestk, epicentro de los avances de Rusia desde el inicio de la invasión.

Ucrania lanza drones al suelo de Rusia Por otra parte, ha resaltado que durante las últimas horas han sido derribados cerca de 58 drones lanzados por Ucrania, entre ellos 20 en el mar de Azov y catorce en la península de Crimea, anexionada en 2014, una medida no reconocida por la comunidad internacional.

drones ucranianos efe tropas ucranianas Ucrania La guerra entre Ucrania y Rusia pasa mucho por el uso de drones militares. Foto Efe