El Ejército de Ucrania suma un ataque con drones a otra refinería del sur de Rusia
Las fuerzas de Ucrania concretaron un nuevo ataque con drones contra una refinería en suelo de Rusia. Este tipo de acciones han crecido en los últimos meses.
El Ejército de Ucrania realizó un ataque con drones una refinería de la empresa estatal rusa Gazprom en la ciudad de Salavat, en la región de Baskortostán, situada en el sur del país y que fue objeto de otro ataque similar hace tan solo una semana en el marco de la invasión rusa de Ucrania.
El gobernador de la región de Baskortostán, Radi Jabirov, ha confirmado en un comunicado que la refinería ha sido "objeto de otro ataque terrorista con drones", si bien las autoridades están analizando aún los daños provocados a las infraestructuras.
"Los equipos de emergencias se encuentran en el lugar de los hechos, donde también se han desplegado efectivos del Cuerpo de Bomberos", ha indicado en un mensaje difundido a través de Telegram desde Rusia.
Ucrania escoge refinerías rusas
El complejo produce gasolina, diésel, betún, polietilenos de baja y alta densidad, estireno, alcoholes butílicos y grasos, amoniaco y urea, etileno, propileno y poliestireno, entre otros.
Este ataque se enmarca en el aumento de los bombardeos perpetrados por las tropas de Ucrania contra refinerías e instalaciones petroquímicas de Rusia durante los últimos meses. Dpa