El Ejército de Ucrania suma un ataque con drones a otra refinería del sur de Rusia

Las fuerzas de Ucrania concretaron un nuevo ataque con drones contra una refinería en suelo de Rusia. Este tipo de acciones han crecido en los últimos meses.

Las tropas de Ucrania resisten los embates de la poderosa Rusia. Foto Dpa

El Ejército de Ucrania realizó un ataque con drones una refinería de la empresa estatal rusa Gazprom en la ciudad de Salavat, en la región de Baskortostán, situada en el sur del país y que fue objeto de otro ataque similar hace tan solo una semana en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

El gobernador de la región de Baskortostán, Radi Jabirov, ha confirmado en un comunicado que la refinería ha sido "objeto de otro ataque terrorista con drones", si bien las autoridades están analizando aún los daños provocados a las infraestructuras.

"Los equipos de emergencias se encuentran en el lugar de los hechos, donde también se han desplegado efectivos del Cuerpo de Bomberos", ha indicado en un mensaje difundido a través de Telegram desde Rusia.

Ucrania escoge refinerías rusas El complejo produce gasolina, diésel, betún, polietilenos de baja y alta densidad, estireno, alcoholes butílicos y grasos, amoniaco y urea, etileno, propileno y poliestireno, entre otros.

Los ucranianos tienen fábricas de drones de ala fija. Foto: EFE Ucranianos tienen fábricas de drones de ala fija que atacan suelo de Rusia. Foto: Efe EFE