Ucrania ataca con drones una ciudad de Rusia y mata a civiles y deja heridos

Ucrania realiza un ataque sobre una zona residencial de Rusia con drones y mueren dos personas . Se trata de la ciudad de Novorosíisk, en suelo ruso.

Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania contra la ciudad de Novorosíisk, situada en el krai de Krasnodar, en Rusia, según han denunciado las autoridades de Rusia, que han hablado de "un ataque horrible" contra el centro de la localidad.

"Esta tarde, Novorosíisk ha sufrido un ataque horrible por parte del régimen de Kiev. Varios drones han impactado en el centro de la ciudad a plena luz del día", ha dicho el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, en un mensaje en su cuenta en Telegram en el que ha afirmado que otras tres personas han resultado heridas.

Asimismo, ha señalado que "cinco edificios residenciales, incluidos bloques de apartamentos, y un hotel han sufrido daños". "Todos los servicios están en máxima alerta", ha señalado, al tiempo que ha pedido a la población que "mantenga la calma, siga las instrucciones de seguridad y, dentro de lo posible, permanezca en sus hogares".

Las tropas ucranianas dependen totalmente de las armas de Occidente. Foto: Dpa. Ucrania continúa buscando el modo de agredir a Rusia en su propio territorio. Foto: Dpa. DPA

Ucrania guarda silencio La ciudad de Rusia se encuentra situada en la desembocadura del río Tsemés y a orillas del mar Negro, siendo uno de sus puertos principales. Así, está ubicada cerca de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido a nivel internacional.