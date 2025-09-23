Trump avala que la OTAN derribe aviones rusos en caso de incursiones

En la ONU, Donald Trump dijo que Ucrania puede recuperar todo su territorio y respaldó a la OTAN si Rusia viola su espacio aéreo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este martes al expresar su apoyo a que la OTAN derribe aeronaves rusas que invadan el espacio aéreo de la Alianza Atlántica. Lo hizo tras las recientes denuncias de Polonia, Rumanía, Estonia, Dinamarca y Noruega sobre incursiones de drones y cazas rusos en sus fronteras.

“Sí, lo creo”, respondió de forma escueta a un periodista que le consultó si los aliados debían abatir esos aviones. Sin embargo, cuando se le preguntó si Washington respaldaría directamente a la OTAN en ese escenario, Trump contestó con un ambiguo: “Depende de las circunstancias”.

Las declaraciones ocurrieron en Nueva York, durante un encuentro con Volodímir Zelenski en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. Frente a las cámaras, el mandatario estadounidense elogió al presidente ucraniano por su “valentía” y aseguró tener “gran respeto por la batalla que está dando Ucrania ”.

Trump y su fuerte posteo Tras la reunión, Trump utilizó su red Truth Social para endurecer su postura frente al Kremlin. A diferencia de posiciones previas, en las que sugería que Kiev podría verse obligado a ceder parte del territorio ocupado, ahora sostuvo que Ucrania puede recuperar todas sus fronteras originales con el respaldo de Europa y la OTAN. Incluso fue más allá: “¿Por qué no pensar que Ucrania pueda ir más lejos de su forma original?”.