Lo declararon culpable por planear el asesinato de Trump en 2024 y quiso quitarse la vida

Ryan Routh, fue hallado culpable de intento de asesinato contra Donald Trump. Tras conocer el veredicto, intentó autolesionarse en la sala del tribunal.

Un jurado federal de Estados Unidos declaró culpable a Ryan Wesley Routh, acusado por intento de asesinato contra Donald Trump en su campo de golf de Florida en 2024. El hombre, de 59 años y residente en Hawái, enfrentaba cinco cargos, entre ellos intento de matar al por entonces candidato presidencial y la agresión a un agente federal.

Durante la lectura del veredicto, Routh trató de apuñalarse en el cuello con un bolígrafo, pero fue reducido de inmediato por las autoridades. Su hija, presente en la sala, protagonizó un fuerte estallido emocional. La sentencia será dictada el próximo 18 de diciembre por la jueza Aileen Cannon, y podría enfrentar cadena perpetua.

Según la investigación, Routh había preparado un “nido de francotirador” cerca del sexto hoyo del Trump International Golf Club en West Palm Beach. Testigos y agentes del Servicio Secreto lograron frustrar el ataque antes de que disparara. En su vehículo, posteriormente incautado, hallaron un rifle cargado, una cámara digital y placas blindadas.

El intento de asesinato contra Trump El fiscal Chris Browne afirmó que Routh “acosó y rastreó obsesivamente a su víctima”, planificando el crimen con minuciosidad. Durante los alegatos finales, el acusado —que se representó a sí mismo— insistió en que “si el intento no se llevó a cabo, no existió”, argumento que fue rechazado por el tribunal.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, destacó que el fallo “refleja el compromiso del Departamento de Justicia de sancionar la violencia política”.