Rusia y Ucrania continúan con sus ataques: una familia ucraniana murió

Mueren cinco personas, entre ellas cuatro miembros de una familia, en ataques de Rusia contra Ucrania. A su vez, los ucranianos atacan suelo ruso.

En Ucrania, las tropas de Rusia siguen avanzando en el este. Foto: Efe

Al menos cinco personas, entre ellas cuatro miembros de una misma familia, incluidos dos niños, en varios ataques con drones por parte del Ejército de Rusia contra la provincia de Sumi, noreste de Ucrania, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022.

El gobierno provincial ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que cuatro de los fallecidos son una pareja de 35 y 26 años y sus dos hijos de seis y cuatro, residentes en Krasnopil, antes de afirmar que una quinta persona murió en otro ataque con dron contra Shaliginsk.

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha afirmado en su cuenta en Facebook que los sistemas de defensa aérea han derribado durante las últimas horas 46 de los 65 aparatos aéreos no tripulados lanzados por las fuerzas rusas, antes de confirmar impactos de los otros 19 en seis puntos del país, sin detalles sobre víctimas.

Ucrania ataca suelo de Rusia Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha manifestado en su cuenta en Telegram que durante la noche han sido derribados 81 drones ucranianos, entre ellos 26 en Vorónezh y 25 en Bélgorod.