Pintadas en la montaña: hay 1.200 grafitis en las rocas del corredor a Chile

El caso de las pintadas de los turistas de Buenos Aires en las rocas de la montaña puso en foco la contravención. Cómo se limpian los grafitis.

Hay cerca de 1.200 pintadas en la montaña desde Potrerillos a Chile.

Esta semana se viralizó un video en el que se ve como un grupo de turistas es increpado por un conductor que los ve haciendo pintadas en la montaña en Potrerillos. El accionar de los turistas fue repudiado por usuarios de la redes sociales y obligó al Gobierno de Mendoza a tomar cartas en el asunto.

El viernes, la vicegobernadora Hebe Casado y dos funcionarios del Ejecutivo fueron hasta el lugar y controlaron las tareas de limpieza que llevó adelante la Fundación Pro Montaña. Además, ya se identificó a los turistas y la Justicia abrió de oficio una investigación.

Limpieza rocas Potrerillos Así limpian las pintadas en las rocas. Gobierno de Mendoza Cuántas pintadas hay en la montaña Según el presidente de la Fundación Pro Montaña, Claudio Mellimaci, hay más de mil pintadas vandálicas en la montaña mendocina. “Hay miles de pintadas. Traqueadas tenemos más de 1.200 pintadas por todo el corredor internacional”, puntualizó.

“A veces aparecen estas lamentables oportunidades cuando alguien hace daño y se hace público. Esto nos da un empuje para poder hacer nuestra tarea y lograr el compromiso de todos. Hace 3 años que estamos haciendo esta actividad”, agregó.

Limpieza De Las Pintadas De La Montaña Limpieza de las pintadas de las montañas en Potrerillos Gobierno de Mendoza Cómo se limpian las pintadas Para limpiar las pintadas vandálicas sobre las rocas de la montaña se utilizan varios métodos y se elige uno dependiendo de la pintura y el lugar donde está el grafiti. Una opción es usar disolventes, pero puede dejar residuos y contaminantes en el lugar. También se puede sacar la pintada con cepillos de alambre o de lana de acero, pero muchas veces no logran sacar toda la pintura y dañan la superficie.