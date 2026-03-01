Pasé y miré: indignación por pintadas en el Cerro Gateado de El Challao

Aparecieron pintadas en rocas de un cerro de El Challao y quienes circulaban por el lugar no dudaron en denunciarlo.

Aparecieron pintadas en rocas de un cerro de El Challao y quienes circulaban por el lugar no dudaron en denunciarlo. (Foto ilustrativa)

Un lector de MDZ mostró su indignación este domingo luego de que, en una de sus recorridas por el cerro Gateado, de El Challao (Las Heras), observara en la cima pintadas en una roca de la montaña.

"Hay gente que hace un bien, que pintaron el cartel y lo pusieron bien bonito. Otra gente se dedica a perturbar la naturaleza y el medio ambiente, la casa donde viven miles de animales", indicó Sergio Ariel Pagliafora, quien hace más de 20 años sube cerros debido a que realiza trail running.

El hombre mostró de qué se trataban las pintadas. "No puede ser que gente venga al Gateado a escribir 'Messi'. Es muy deprimente, deplorable y el que lo hizo no tiene dos dedos de frente", resaltó.

El Cerro Gateado se ubica en la zona de El Challao, a unos diez kilómetros de la base del Cerro Arco, y es uno de los más frecuentados por las personas que realizan deporte en el lugar.

Pintadas en Cerro Gateado. Pintadas en Cerro Gateado. Las pintadas en Potrerillos que terminaron en una denuncia En julio de 2025 se viralizaron pintadas en Potrerillos y los autores del hecho no quedaron impunes. La jueza contravencional Viviana Fernández actuó de oficio tras la difusión en redes sociales del polémico video y abrió una causa para investigar lo ocurrido.