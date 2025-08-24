La Policía desactivó una juntada de stunt y secuestró nueve motos
Este domingo por la tarde, la Policía de Mendoza intervino en una reunión de motociclistas en la zona de Santa María de Oro, departamento de Rivadavia, donde se desarrollaba una juntada de stunt, la disciplina urbana mediante la cual los pilotos realizan maniobras riesgosas con las motos.
Según informó el Ministerio de Seguridad, el operativo comenzó alrededor de las 17:55 en calle Liniers, tras recibir una alerta sobre la organización de una concentración de motos por parte del grupo “Stunt Zona Norte al Graun”.
Al llegar al lugar, el personal policial constató la presencia de numerosos motociclistas, quienes, al advertir el arribo de los efectivos, intentaron darse a la fuga. Sin embargo, con el apoyo de varias movilidades, la Policía logró detener a nueve conductores. Los respectivos rodados fueron secuestrados.
En el procedimiento trabajaron de forma conjunta la Jefatura de Rivadavia y personal de Policía Vial. Los vehículos incautados fueron trasladados para su posterior verificación y se labraron las actas correspondientes.