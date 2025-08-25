Secuestraron cuatro motos tras un operativo en la zona del Arena Maipú

Inspectores de tránsito y policía controlaron 45 motos en Maipú. Se labraron ocho actas y se procedió con el secuestro de cuatro vehículos.

El operativo en el boulevard Fayad incluyó controles, actas y secuestros. Imagen ilustrativa de un operativo en la zona en marzo de 2025.

El municipio de Maipú llevó adelante un operativo de tránsito en el boulevard Fayad que terminó con el secuestro de cuatro motos. La acción se realizó el domingo por la noche y contó con la participación de inspectores municipales y efectivos policiales.

Durante el procedimiento se detuvieron 45 motocicletas para control, lo que derivó en la confección de ocho actas viales y en la retención de cuatro rodados. Según informaron, estas medidas se enmarcan en una serie de controles que se vienen aplicando en distintos puntos del departamento.

La presencia de tránsito y policía en el lugar quedó registrada en un video grabado por un vecino de la zona, donde se observa una gran cantidad de motos detenidas, junto con el despliegue de policías y el personal de tránsito municipal.

Operativo de control de tránsito en Maipú Vecino de Maipú El operativo está vinculado con un trabajo integral que se desarrolla desde hace varios días en la zona. Días atrás, se dispuso la clausura de un local comercial ubicado en calle Bautista Gargantini al 500, barrio Viejo Tonel II de Maipú, donde los dueños de algunas de las motos solían reunirse a consumir alcohol fuera del horario habilitado.

La resolución firmada el 13 de agosto estableció la clausura del “Drugstore Yes” y una multa superior al millón seiscientos mil pesos. Inspectores constataron que el comercio vendía bebidas alcohólicas en horarios prohibidos, por lo que se ordenó el cierre del lugar.