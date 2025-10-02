Se entregó el presunto autor del crimen en Guaymallén y la necropsia confirmó la muerte por estrangulamiento

Un joven de 22 años, identificado como Tomás Gómez , se entregó la mañana de este jueves por el crimen de Franco Patricio Arancena (31) , quien fue asesinado el último fin de semana en su departamento de Villa Nueva , Guaymallén . En tanto, la necropsia estableció que la víctima murió producto de un estrangulamiento .

El sospechoso que se presentó ante las autoridades, acompañado por su abogado, quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , a cargo de la investigación. En las próximas horas, será imputado y alojado en un penal de la provincia.

Por su parte, un adolescente de 15 años, quien por su edad es inimputable, confesó el delito al presentarse junto a un familiar en una dependencia. El menor de edad sostuvo que Gómez fue quien terminó con la vida de Aracena.

Tras esas afirmaciones, se desarrollaron una serie de allanamientos durante la noche del miércoles, pero los sabuesos policiales no pudieron dar con Gómez. Horas después, a sabiendas de que era intensamente buscado por el asesinato de Aracena, se terminó entregó por su cuenta.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos entraron con el permiso de la víctima a su departamento de barrio Unimev. Una vez cometido el asesinato, huyeron del complejo juntos, pero en diferentes vehículos: uno en una motocicleta 110cc negra con detalles verdes, y el otro en la bicicleta que pertenecía al fallecido.

Cómo encontraron el cadáver en Guaymallén

unimev 1 Efectivos de la Policía Científica comenzando a trabajar en la vivienda del barrio Unimev. Alfredo Ponce /MDZ

Las fuentes del caso señalaron que cerca del mediodía del martes una vecina del complejo habitacional ubicado en calle Rodríguez Peña 885 alertó sobre una extraña situación en uno de los departamentos: la puerta de ingreso llevaba tres días entreabierta y el inquilino había dejado de ser visto desde el sábado.

De acuerdo con el relato de la testigo, durante la noche de esa jornada ingresaron al departamento de Aracena estas dos personas con el consentimiento de la víctima, quienes se movilizaban en la mencionada moto. Posteriormente, ambos se retiraron llevando la bicicleta y dejando los ingresos del departamento y del complejo semiabiertos.

Tras tomar conocimiento de esa situación, policías se dirigieron inmediatamente hacia el lugar y dentro del inmueble alquilado por el joven, lo encontraron tendido en el piso de una de las habitaciones en posición de cúbito dorsal, con las manos atadas y una mordaza en su boca. Además, presentaba un hematoma en el ojo derecho, detalla la información.

Quién era la víctima

PORTADA Franco Aracena 3 Franco Patricio Aracena, la víctima del asesinato descubierto el martes en Guaymallén. MDZ.

Aracena de 31 años, nació el 25 de noviembre del año 1993 en el pueblo precodillerano de Uspallata. Allí vivió su infancia criada por su madre, Patricia Aracena.

En esta comunidad montañosa la víctima cursó en dos escuelas primarias (Nº 1-129 Combate de Potrerillos y Nº 1-733 Mauelturata), transitó el nivel secundario en la escuela Nº 4032 Nuestra Señora de las Nieves, y estudió Artes Culinarias en el Centro de Capacitación para el Trabajo Escultor Mateo Alonso.

Luego, en 2013 decidió mudarse al Gran Mendoza con el objetivo de convertirse en periodista, por lo que comenzó a estudiar esta profesión en la Universidad Juan Agustín Maza, para luego pasar a la carrera de Locución en el Instituto Fabián Calle, que cursó de 2019 a 2022.