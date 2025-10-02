Un adolescente se descompensó y falleció camino al hospital en San Juan

El joven de 13 años padecía una enfermedad neurológica según relató la familia. Al llegar al hospital, el adolescente no presentaba signos vitales.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando un joven de 13 años que padecía una enfermedad neurológica sufrió una descompensación y falleció mientras era trasladado al Hospital Rawson en un auto particular. Según informaron las autoridades de la ciudad de San Juan, el chico arribó sin signos vitales al nosocomio.

Según explicó la familia, el adolescente sufría de retraso madurativo, tenía imposibilidad para caminar y, además, padecía ceguera a partir de esta discordia cerebral severa que sufría. Por lo tanto, el chico debía recibir atención médica constante.

Luego del deceso del joven, funcionarios judiciales y personal de la Policía Científica y Brigada se presentaron en el domicilio ubicado en Villa Los Tilos para llevar a cabo las pericias.

Cómo fue el momento de la descompensación del adolescente Los familiares del chico comentaron que, luego de dormir la siesta, el joven comenzó a presentar dificultades para respirar, por lo que decidieron trasladarlo al hospital de urgencia, pero al llegar ya no presentaba signos vitales.