Le dieron el alta a la niña de La Paz que había ingresado con un arma a la escuela

La adolescente de 14 años que se atrincheró con un arma el 10 de septiembre en una escuela de La Paz , Mendoza, fue dada de alta este viernes, según fuentes del Ministerio de Salud. La niña está bien y desde a Dirección de Salud Mental evaluarán, a través de los últimos controles, cuándo volverá a clases.

En los próximos días seguirán los controles y evaluaciones y, según los informes, la Dirección de Acompañamiento Escolar y el Servicio de Orientación Escolar decidirán las acciones y la modalidad de escolaridad. Con respecto a los docentes que estuvieron involucrados, dos de ellos están con licencia pero ninguno internado.

La alumna va al primer año de la escuela y llegó al establecimiento armada. Ni bien concluyó el recreo la sacó y efectuó al menos tres disparos, sin que los mismos impacten en otro alumno ni el personal. Rápidamente la escuela fue evacuada y algunos niños trasladados a un centro de salud, junto a las docentes y preceptoras para ser atendidos ante las crisis de nervios.

Por su parte, el director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar , brindó una conferencia de prensa en su momento y detalló que no hubo indicios que pudieran prever la situación. "Es una estudiante que tenía muy buen rendimiento académico por nuestros datos y no hay ningún aviso de situaciones previas, por lo menos en le sistema académico", aseguró.

Varias horas de tensión

Fueron mas de cuatro horas de negociación del comité de crisis que trabajó en la escuela, compuesto por profesionales del Grupo GES y GRIS, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). También colaboraron en el lugar especialistas, entre ellos psicólogos, de la Dirección General de Escuelas (Dirección de Acompañamiento Escolar) y el Ministerio de Seguridad.

La adolescente de 14 años que se encontraba atrincherada con un arma de fuego en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, de La Paz, en Mendoza, finalmente fue rescatada.

En principio, la niña -que se encontraba en el quiosco de la escuela- no quería iniciar conversaciones con los negociadores. Pero luego lograron que entregue el arma y la contuvieron. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, ofreció una conferencia de prensa en la que expresó: "El objetivo del Gobierno se ha cumplido. la niña está sana y salva, está con el equipo de abordaje, un equipo integral del comité de crisis y será derivada a un dispositivo de salud".