El caso de D4vd: una promesa musical y el hallazgo del cadáver de una joven en su auto que impacta al mundo

D4vd , un joven artista y promesa de la industria musical es noticia. En las últimas semanas, se encontró en su auto el cadáver de una adolescente de 15 años identificada como Celeste Rivas, la cual llevaba desaparecida más de un año. Aunque el joven todavía no fue acusado, el caso ya impacta en su carrera.

Pero, mientras el mundo conoce poco a poco el caso: ¿Quién es D4vd?, el joven de 20 años que se volvió mundialmente conocido por canciones como "Romantic Homicide" y "Here With Me". Un artista que emergió gracias a TikTok, y en su corta edad podría ser un macabro asesino.

El 8 de septiembre , los vecinos alertaron a la policía de Los Ángeles sobre un "olor fétido" que emanaba de un Tesla incautado en un corralón de Hollywood. Al abrir el baúl, los detectives descubrieron una bolsa de plástico negra y en ella, restos humanos en avanzado estado de descomposición.

El vehículo, un Tesla Model Y 2023 , estaba registrado a nombre de David Anthony Burke , conocido en el mundo de la música como D4vd.

El estado del cuerpo era tal que el equipo forense tardó una semana en confirmar su identidad. El 16 de septiembre se determinó que se trataba de Celeste Rivas, una joven de 15 años de Lake Elsinore, California, que había desaparecido en abril de 2024 y cuya familia había reportado su desaparición en dos ocasiones.

image El anuncio de desaparición de Celeste. Créditos: X / MatoriRodeo

El inicio de la investigación y la conexión con el artista

El hilo de la investigación se concentra en el Tesla que estuvo abandonado en Hollywood Hills y que, según vecinos, fue visto en distintas partes del vecindario desde fines de mayo. En su última ubicación, en Bluebird Avenue, permaneció al menos tres semanas y terminó siendo remolcado por la ciudad después de que un vecino denunciara que llevaba más de 72 horas abandonado.

image Tesla incautado, pertenecía a D4vd. Créditos: X / MatoriRodeo

El vehículo pasó tres días en el corralón antes de que la policía recibiera una llamada por el olor, tras eso se abrió la pesquisa y la situación dio un giro la noche del miércoles, cuando se identificó el cuerpo de la adolescente Rivas.

El 17 de septiembre, los agentes registraron una vivienda, en Doheny Place, y se llevaron múltiples objetos, entre ellos una computadora, para peritajes. El dueño de la casa, Mladen Trifunovic, confirmó que la residencia de cuatro habitaciones había sido alquilada el año pasado por Josh Marshall, el mánager del artista; el contrato de alquiler comenzó en febrero de 2024.

Además, en Instagram el propio artista, que tiene 2 millones de seguidores, publicó en febrero fotos tomadas dentro de esa misma casa, un piano de cola frente a una columna blanca y un ventanal que coinciden con el anuncio de la propiedad, y en julio volvió a subir imágenes en el interior; también compartió fotos junto a una escultura con el número 4, diseñada para parecer salpicada de sangre.

image D4vd en la residencia. Créditos: Instagram / d4vddd

Esos cruces entre fotos públicas, registros de alquiler y la localización del auto son relevantes porque ayudan a ubicar movimientos y posibles vínculos; ahora la investigación buscará pruebas forenses en el Tesla (ADN, huellas, registros de ubicación), analizará la computadora y otros dispositivos incautados, entrevistará a vecinos y a personas vinculadas al alquiler, y cotejará contratos y entradas para reconstruir fechas y responsabilidades, todo mientras se mantiene la cautela para diferenciar lo probado de la especulación mediática.

La situación de D4vd y las repercusiones

Mientras el caso se desarrollaba, D4vd se encontraba de gira. Un representante emitió un breve comunicado afirmando que el artista estaba "cooperando" con las autoridades, y hasta la fecha, no ha sido nombrado sospechoso ni persona de interés, y no se han realizado arrestos.

Sin embargo, las consecuencias profesionales no tardaron en llegar. Las marcas de moda Crocs y Hollister retiraron una campaña publicitaria en la que participaba. La cantante Kali Uchis, quien colaboró con él en un tema, anunció en redes sociales que la canción "está en proceso de ser retirada debido a las inquietantes noticias".

image Captura sobre el mensaje de la cantante que había colaborado musicalmente con D4vd. Créditos: X / PopCrave

Teorías y rumores

Mientras la familia de Celeste Rivas ha iniciado una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios, ha preferido mantenerse en silencio. No obstante, la madre de la joven mencionó que su hija había estado saliendo con alguien llamado "David".

image Captura de pantalla de Instagram que pertenecería a D4vd y Celeste Rivas. Créditos: X / MatoriRodeo

La identificación de Rivas también ha desatado una ola de especulaciones en internet, centradas en supuestos vínculos con Burke. Han circulado imágenes que sugieren que ambos podrían tener un tatuaje similar con la palabra "Shhh...". Además, ha aparecido en línea una supuesta canción inédita y filtrada del artista titulada 'Celeste'.

El caso permanece abierto. Mientras la policía de Los Ángeles continúa reconstruyendo los hechos, una familia llora la pérdida de una joven "dulce y estudiosa", y el público aguarda respuestas sobre las circunstancias que rodearon su trágica muerte.