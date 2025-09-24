Le pagó tres cirugías estéticas a su hija, la adolescente murió y la mamá le escondió la causa al papá

Un horroroso caso azotó al estado de Durango, en México , donde Paloma Nicole, una adolescente de 14 años , falleció luego de una triple cirugía estética. Su madre le ocultó la verdadera causa de su muerte y el padre se enteró recién cuando pudo ver a su hija en la morgue, por lo que realizó una denuncia ante la Justicia.

Estas operaciones habrían sido un regalo por su cumpleaños de 15 y fue la pareja de su madre quien la operó. La cirugía estética consistía en un aumento de busto, liposucción y lipotransferencia con relleno de glúteos. Una semana más tarde, la adolescente murió y, según su certificado, Paloma falleció por un “edema cerebral por enfermedad respiratoria”.

Su padre, Carlos Arellano, presentó una denuncia ya que afirma que la muerte fue consecuencia de estas operaciones. Además, aseguró que se enteró de todo el procedimiento el día que vio a su hija en la morgue, al descubrir las cicatrices junto a los implantes. "El certificado de defunción decía que fue por una enfermedad, pero eso es falso. Quisieron tapar la verdad", expresó.

Según relató, su ex pareja y madre de la chica le dijo que su hija se había sentido mal en la escuela y que posteriormente había sido diagnosticada con COVID-19. Por ello, tomaron la decisión de aislarse en una cabaña el 11 de septiembre.

Sin embargo, el 12 de septiembre la joven fue sometida a esta triple cirugía como regalo de “quinceañera”, que buscaba competir con el viaje por Europa que le había propuesto Carlos Arellano para el cumpleaños de Paloma, en enero de 2026. El padre se enteró tres días más tarde de que la adolescente había sufrido un paro y estaba internada en coma en terapia intensiva. Una semana después fue extubada, pero su situación se agravó y falleció por muerte cerebral.

Cómo conoció la verdad el padre de la chica

Tras el deceso, el padre pidió revisar el cuerpo de su hija en la morgue, donde comprobó los implantes y las cicatrices de las cirugías. “Vimos que tenía implantes, implantes en la niña, y este, pues, vimos las cicatrices que le habían hecho”. Al constatarlo, presentó una denuncia en la Fiscalía de Durango y se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar una autopsia.

Incluso denunció públicamente el hecho a través de su cuenta de Facebook. Posteriormente, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprisego) confirmó el hallazgo de los expedientes médicos sobre estas operaciones estéticas a las que había sido sometida Paloma Nicole.

En este caso, la fiscal a cargo aseguró que ya analiza los posibles delitos contra la madre por omisión de cuidados y, al mismo tiempo, contra la pareja de esta, que fue quien realizó las cirugías.