Conmoción: murió una reconocida conductora de televisión tras estrellarse en una avioneta en México

Débora Estrella era una conductora de televisión muy querida en México. Con tan solo 43 años, murió en un accidente mientras viajaba en una avioneta.

La periodista Débora Estrella, de 43 años, murió este sábado en un accidente aéreo en el estado de Nueva León. La reconocida conductora de Telediario Matutino perdió la vida junto al piloto cuando la avioneta en la que viajaban se desplomó cerca del Río Pesquería.

¿Cómo fue el accidente? El siniestro ocurrió alrededor de las 18:50 en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, en el Parque Industrial Ciudad Mitras. Según testigos, la aeronave cayó de manera inesperada. Las autoridades locales, incluyendo la Agencia Estatal de Investigaciones y el alcalde de García, confirmaron la identidad de la periodista.

La última publicación de Débora Estrella Antes de la tragedia, Débora Estrella había subido una foto la avioneta donde moriría poco más tarde. Instagram

¿Quién era Débora Estrella? Débora Estrella tuvo una destacada carrera en televisión, siendo conductora de Telediario Matutino en Monterrey desde 2018. También trabajó en otros noticieros de Milenio Televisión y en la conducción de Telediario de Ciudad de México. Horas antes del fatal accidente, la periodista había compartido una historia en su cuenta de Instagram mostrando la avioneta en la que se encontraba.