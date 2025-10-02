Neuquén: más de 10 jóvenes atacaron brutalmente a otro a la salida de un boliche

El violento ataque hecho ocurrió en Rincón de los Sauces, Neuquén durante la madrugada del domingo. Recientemente, trascendió el video de la golpiza.

En las últimas horas, trascendieron las imágenes sensibles en las que se ve el brutal ataque el joven en Neuquén.

Un grupo de al menos diez jóvenes atacó a un chico a la salida de un boliche en Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y quedó registrado en un video de dos minutos que fue difundido en las últimas horas en redes sociales.

Las imágenes sensibles del hecho mostraron a la víctima tendida en el suelo mientras recibía golpes y patadas. Tras ello, varias chicas intentaron interponerse para evitar que golpiza avanzara, en tanto que otras personas observaron la escena quedándose parados alrededor. Como si fuera poco, pasaron varios automovilistas por la calle, sin intención de intervenir.

Mirá el video de la brutal golpiza en Neuquén Brutal ataque a un joven a la salida de un boliche en Neuquén

Tras la difusión del video, la Policía confirmó al medio local LM Neuquén que el hecho no contó con una denuncia. Fue el comisario Juan Valenzuela, jefe de la comisaría 35, quien señaló que la dependencia no tenía registros vinculados con esa secuencia y que, durante esa jornada, la única actuación formal correspondió a una pelea entre dos chicas.

Según explicó, la vía habitual para avanzar en casos similares requiere la presentación de un escrito. A partir de ese trámite, la unidad puede solicitar cámaras y otras pruebas. Indicó sorpresa por la falta de reportes. Sin una presentación, la fiscalía no emite instrucciones de oficio. Valenzuela apuntó que, de existir un aviso formal, la unidad investigativa ya habría recibido directivas para actuar.