A punta de pistola, dos delincuentes asaltaron a una mujer y sus hijos y se llevaron más de $90 millones

Delincuentes entraron cuando la víctima llegaba a su casa en la madrugada del jueves. Además de una gran suma de dinero, se llevaron una camioneta.

Los delincuentes se llevaron una mochila con más de 84 millones de pesos y 5.000 dólares.

Un asalto millonario ocurrió en la madrugada del jueves en Guaymallén, donde dos delincuentes abordaron, a punta de pistola, a una mujer mientras entraba en su casa al rededor de las 3.30 de este jueves. Los malvivientes se llevaron una mochila con más de 84 millones de pesos y 5.000 dólares, además de una camioneta que fue abandonada poco después.

Cómo fue el asalto en Guaymallén La reconstrucción del hecho indicó que los sospechosos abordaron a una mujer, de 33 años, cuando estaba entrando a su vivienda ubicada sobre la calle Libertad, en dicho departamento.

Fuentes policiales sostuvieron que los delincuentes, armados con una pistola de color negro, tenían conocimiento que la víctima se encontraba sola con sus hijos en la vivienda. Dentro del inmueble, la mujer fue reducida a la fuerza para luego ser atada.

Allí, sustrajeron dentro de una mochila un botín de 84 millones de pesos y 5.000 dólares, presuntamente provenientes de la empresa donde trabaja la víctima.

Para la huida, se robaron también una camioneta Volkswagen Amarok, pero la misma fue hallada pasadas las 7, abandonada, a pocas cuadras de distancia en el cruce de las calles Pedro B. Palacios y Fournier, colindando con las vías del tren.