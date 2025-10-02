Un joven fue a nadar al río en Berisso y dos días después fue hallado muerto

La Policía de La Plata informó que, este jueves, apareció sin vida el hombre que había desaparecido dos días atrás, luego de meterse a nadar en el río en Berisso . El hallazgo se produjo cerca de la orilla, a la altura de la Playa Municipal, en el sector identificado como 721 y Monte, según señalaron fuentes policiales que hablaron con Noticias Argentinas.

La localización del cuerpo ocurrió durante las primeras horas de la mañana. De acuerdo con el parte oficial, a las 7.30 comunicaron el resultado del operativo a las autoridades intervinientes y a la fiscalía de turno.

Según trascendió, el joven fallecido de nacionalidad colombiana tenía 27 años y fue identificado por sus iniciales, C.J.Y.

La búsqueda se había activado el martes, luego de que se reportara el ingreso del hombre al río en la jurisdicción de Berisso , en la provincia de Buenos Aires.

Desde ese momento, trabajaron de manera coordinada distintas dependencias con competencia en tareas de rescate y seguridad en la región. En el dispositivo participaron Defensa Civil, Prefectura Naval Argentina, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), efectivos de la Policía y dotaciones de Bomberos.

El operativo se concentró en la franja costera y en sectores próximos a la Playa Municipal. Personal especializado realizó recorridos y controles a partir de los puntos señalados por los primeros avisos. La coordinación incluyó comunicaciones entre los organismos participantes y relevamientos en superficie. No informaron intervenciones con otros medios o ampliaciones de área por fuera del perímetro indicado.

Una vez confirmado el hallazgo, se preservó la escena y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield. La causa, que se tramitaba bajo la figura de averiguación de paradero, quedó recaratulada como averiguación de causales de muerte.