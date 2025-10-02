Un joven fue a nadar al río en Berisso y dos días después fue hallado muerto
La Policía bonaerense confirmó el deceso del hombre que era buscado desde el martes. El cuerpo apareció cerca de la orilla del Río de La Plata.
La Policía de La Plata informó que, este jueves, apareció sin vida el hombre que había desaparecido dos días atrás, luego de meterse a nadar en el río en Berisso. El hallazgo se produjo cerca de la orilla, a la altura de la Playa Municipal, en el sector identificado como 721 y Monte, según señalaron fuentes policiales que hablaron con Noticias Argentinas.
La localización del cuerpo ocurrió durante las primeras horas de la mañana. De acuerdo con el parte oficial, a las 7.30 comunicaron el resultado del operativo a las autoridades intervinientes y a la fiscalía de turno.
Te Podría Interesar
Qué se sabe del joven hallado sin vida
Según trascendió, el joven fallecido de nacionalidad colombiana tenía 27 años y fue identificado por sus iniciales, C.J.Y.
La búsqueda se había activado el martes, luego de que se reportara el ingreso del hombre al río en la jurisdicción de Berisso, en la provincia de Buenos Aires.
Desde ese momento, trabajaron de manera coordinada distintas dependencias con competencia en tareas de rescate y seguridad en la región. En el dispositivo participaron Defensa Civil, Prefectura Naval Argentina, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), efectivos de la Policía y dotaciones de Bomberos.
El operativo se concentró en la franja costera y en sectores próximos a la Playa Municipal. Personal especializado realizó recorridos y controles a partir de los puntos señalados por los primeros avisos. La coordinación incluyó comunicaciones entre los organismos participantes y relevamientos en superficie. No informaron intervenciones con otros medios o ampliaciones de área por fuera del perímetro indicado.
Una vez confirmado el hallazgo, se preservó la escena y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield. La causa, que se tramitaba bajo la figura de averiguación de paradero, quedó recaratulada como averiguación de causales de muerte.