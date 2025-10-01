Intentó quitarse la vida la joven que denunció por abuso sexual a exfutbolistas de Vélez

Una profunda crisis emocional llevó a la periodista de la provincia de Tucumán, que denunció por abuso sexual a cuatro exjugadores de Vélez , a intentar quitarse la vida en dos oportunidades en las últimas horas. El cuadro se desató tras la contradenuncia presentada por la familia de uno de los exjugadores.

Se trata del futbolista José Florentín, actual jugador de Central Córdoba, que la acusa de “falso testimonio”.

Durante la mañana de este martes 30, la joven intentó suicidarse en una zona céntrica de la provincia de Tucumán arrojándose al vacío. Un trabajador de mantenimiento logró impedirlo y fue contenida luego por colegas y médicos.

Horas más tarde, cerca de la medianoche, la mujer avanzó en un segundo intento de quitarse la vida. Ingirió una dosis excesiva de pastillas para dormir y tuvo que ser asistida de urgencia por su familia. Actualmente permanece internada en un hospital público, bajo atención psicológica.

La contradenuncia presentada contra la joven y sus abogados, Patricia Neme y Franco Venditti, motivó allanamientos en domicilios vinculados a la causa, lo que profundizó la crisis personal de la joven. El expediente, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, aún no fue elevado a juicio.

“Han pasado quince meses desde la denuncia y la investigación sigue detenida en la instrucción, a pesar de las pruebas recolectadas. La única rapidez que vemos son las maniobras defensivas destinadas a distraer y hostigar”, cuestionaron los abogados, quienes reclaman una pronta elevación a juicio.

La imputación

Los exjugadores imputados son José Florentín y Braian Cufré, señalados como coautores de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, delitos que contemplan penas de 8 a 20 años de prisión.

A su vez, Abiel Osorio enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal, con penas de 6 a 15 años. Sebastián Sosa, por su parte, está acusado de ser partícipe secundario del abuso y podría recibir una pena menor.

Desde la defensa de la víctima advirtió que cada día de demora representa un nuevo acto de revictimización: “La dilación envía un mensaje de impunidad a los acusados y erosiona la confianza de la sociedad en la Justicia tucumana”.