Condenan a una docente a 10 años de prisión por el abuso sexual de un alumno en Illinois
La Justicia de Illinois sentenció a 10 años de prisión a una docente suplente que reconoció un abuso sexual infantil contra un estudiante de 11 años en su casa.
Una docente suplente de 34 años, llamada Alley Bardfield, recibió una condena de diez años de cárcel por parte de la Justicia tras admitir un caso de abuso sexual contra un estudiante de 11 años en el estado de Illinois, en Estados Unidos.
El hecho salió a la luz luego de que la madre del menor advirtiera cambios en su comportamiento y encontrara, en el teléfono del chico, transferencias de dinero y mensajes inapropiados enviados por la profesora a través de aplicaciones como Snapchat y CashApp.
Abuso sexual: condena y prisión efectiva
Durante la investigación, Bardfield reconoció haber mantenido un encuentro sexual con el alumno en su domicilio. En el proceso judicial aceptó los cargos de abuso sexual contra un menor, lo que derivó en la pena impuesta.
El juez determinó que la gravedad de los hechos impedía una condena en suspenso y dispuso la prisión efectiva. Además, la mujer deberá registrarse de por vida como delincuente sexual y cumplir entre tres años y cadena perpetua de libertad supervisada una vez que cumpla su condena.
Como parte de las medidas adicionales, también se recomendó que reciba tratamiento de salud mental mientras permanezca en el sistema penitenciario de Illinois.