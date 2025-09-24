Primer revés judicial para los rugbiers mendocinos acusados de abuso sexual en Chile

Los rugbiers mendocinos Enzo Falaschi y Matías Morales , acusados por un caso de abuso sexual en Chile , recibieron este miércoles su primer revés judicial desde que fueron detenidos el miércoles 3 de septiembre. Fue durante una audiencia en la que el juez Leopoldo Rago Gallo les negó los pedidos de excarcelación y prisión preventiva , respectivamente.

De esa forma, ambos deberán continuar alojados en el Centro de Detención Judicial de Mendoza Unidad 32 ( U32 ) mientras aguardan que se defina la extradición a Chile, requerida por la Justicia de ese país, que todavía tiene fecha pendiente para su tratamiento en los Tribunales federales de la provincia, ubicados en calle España de Ciudad de Mendoza .

En tanto, días atrás, el Servicio Penitenciario Federal ( SPF ) rechazó la posibilidad de recibir a los deportistas cuyanos, ya que no estaban dadas las garantías de seguridad para manterlos detenidos en ese lugar, a raíz del delito por el que se encuentran imputados. Básicamente, temen que el resto de la población carcelaria quiera ajusticiarlos por tratarse de dos presuntos abusadores.

La denuncia del caso que reveló MDZ sostiene que en agosto de 2024, Falaschi y Morales salieron de un boliche con compañeros y algunas jugadoras de hockey, mientras formaban parte del plantel del centenario club chileno, con el que disputaron la Primera Nacional TOP 10 .

En el contexto de fiesta y consumo de alcohol, dos de las deportistas se dirigieron en auto con los tres acusados hacia Vitacura e ingresaron a un departamento particular. Al parecer, surge de la presentación judicial, allí se produjo el abuso sexual, ya que las denunciantes aseguraron que no hubo consentimiento al momento del acto sexual.

Pese a eso, desde el entorno de los rugbiers sostienen que las relaciones fueron consentidas, aunque ahora deberán demostrar esa situación ante la Justicia chilena.

La detención de los rugbiers

A partir de los avances en la investigación y las pruebas que se fueron recolectando, los deportistas mendocinos fueron imputados junto a un compañero chileno en la causa. Así, el Cuarto Juzgado de Garantías de Santiago solicitó el pedido de captura internacional para Falaschi y Morales, que fue concretada a comienzos de este mes por personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA).

imagen Matías Morales. Gentileza.

De esa forma, Falaschi y Morales quedaron alojados en el U-32, en donde permanecían detenidos hasta la tarde de este miércoles hasta que se defina el pedido de extradición.