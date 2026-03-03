Buscan crear una guía para saber cómo actuar ante abusos en ámbitos deportivos

En medio de la causa judicial que involucra a jugadoras de hockey del Club Alemán y que aún espera una definición en la Justicia, la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza avanzó en un proyecto que busca dar respuestas institucionales ante situaciones de violencia en el ámbito deportivo. El expediente propone la creación de una guía de intervención para casos de violencia de género, maltrato y abuso sexual infantil en clubes de toda la provincia.

La iniciativa fue tratada este 23 de febrero de 2026 en la Comisión Especial de Género y Erradicación de la Trata de Personas. En la reunión participaron la Subsecretaría de Deportes, la Dirección de Género y Diversidad, junto con la Dirección de Género y Diversidad de la Suprema Corte.

El proyecto apunta a prevenir, abordar y erradicar situaciones de violencia advertidas o relatadas en instituciones deportivas con sede en Mendoza, incluso cuando los hechos tengan origen intrafamiliar. La idea es generar una herramienta concreta que establezca pautas claras de acción, prevención e intervención.

La Comisión de Género de Diputados analiza una guía para prevenir y actuar ante violencia y abuso sexual infantil en clubes mendocinos.

En los fundamentos se señala que el ámbito deportivo abarca a toda la comunidad: deportistas, cuerpos técnicos, dirigentes y comisiones directivas. El objetivo es promover relaciones de respeto e igualdad y consolidar espacios libres de violencias.

Durante el encuentro, se explicó que así como la Dirección General de Escuelas cuenta con su propio protocolo, los clubes también necesitan uno. Al ser espacios donde asisten gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, precisan saber cómo actuar ante una denuncia.

En la reunión se remarcó que estas situaciones se han transformado en un problema general y que mientras más organismos participen, mejor será la respuesta. Señaló que hay instituciones que no cuentan con orientación ni contactos claros para manejar un caso, y que esta guía busca evitar errores y dar respaldo.

Campañas y trabajo conjunto

Desde la mesa de trabajo valoraron la propuesta como una guía de buenas prácticas. Además, recordaron que el marco normativo vigente obliga a denunciar cuando se toman conocimiento de este tipo de hechos, por lo que contar con un instrumento claro puede facilitar la actuación.

Desde la Subsecretaría de Deportes destacaron la importancia de acompañar el proyecto con campañas de concientización. Indicó que en Mendoza hay alrededor de 400 clubes registrados y que se estima que existen unos 200 más sin registrar, lo que amplía el desafío.

A su vez se planteó que, aunque el proyecto no tenga presupuesto asignado, la Subsecretaría podría impulsar campañas en redes sociales y elaborar materiales simples y fáciles de compartir con las instituciones. Finalmente, se acordó continuar trabajando en la redacción del texto y analizar posibles líneas de financiamiento para fortalecer las acciones de difusión y prevención.