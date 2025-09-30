Detuvieron a un menor de edad en el partido de Vélez que estaba prófugo por abuso sexual

El joven de 17 años fue identificado gracias al programa Tribuna Segura cuando intentaba ingresar al estadio José Amalfitani.

El prófugo de 17 años tenía una orden de captura emitida en Moreno.

El prófugo de 17 años fue detenido este lunes, en la previa del encuentro entre Vélez y Atlético Tucumán por la fecha 10 de la Liga Profesional, gracias al programa Tribuna Segura. Al ingresar sus datos en la plataforma, se comprobó que tenía una orden de captura emitida en Moreno en una causa por abuso sexual agravado.

El joven había llegado al estadio José Amalfitani para presenciar el partido que se disputó a las 20 horas. Allí, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó la revisión y el control de algunos elementos de percusión y banderas.

Al verificar los datos del chico de 17 años en Tribuna Segura, los agentes descubrieron la orden de captura. Esta había sido emitida por el Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Moreno, a cargo de la fiscal Marta Guarino.

Tras detectar la orden por abuso sexual agravado, intervino el Juzgado de Rogatoria a cargo del fiscal Javier Sánchez, quien dispuso la detención del imputado.