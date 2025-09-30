"Si me entrego, el jefe se va a enterar": se filtró un revelador audio de uno de los detenidos por el triple crimen

Este martes, se conoció un audio que le mandó Magalí Celeste González Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen, a su madre adoptiva.

La investigación por el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron asesinadas en Florencio Varela, sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, se filtró un audio revelador de uno de los detenidos.

Video: el revelador audio de una de las detenidas El revelador audio de una de las detenidas por el triple crimen

Este martes, se conoció un mensaje que le mandó Magalí Celeste González Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen, a su madre adoptiva. Cabe destacar que está última, es una funcionaria bonaerense que colaboró con la investigación.

“Mamá borra las conversaciones por favor”, comienza el audio. “Si me entregó, el jefe se va a enterar y chau Celeste”, se le escucha decir a Magalí en el audio que dieron a conocer en A24.

Quién es Magalí Celeste González Guerrero La joven de 28 años y su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), son los dueños de la casa en el barrio La Esperanza donde aparecieron los cuerpos de las jóvenes. González Guerrero fue detenida junto a su pareja en un albergue transitorio de la zona. Se presentó como arrepentida, pero hasta el momento no dio nombres en su declaración ante la Justicia.