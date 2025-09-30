Triple crimen en Florencio Varela: el abogado de uno de los detenidos dijo que se escapó "por miedo"

El abogado de Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el brutal triple crimen en Florencio Varela , dialogó con la prensa este martes y aseguró que su cliente había intentado cruzar a Bolivia "por miedo".

Sotacuro está acusado de ser el dueño y el chofer de la camioneta blanca que llevó a las tres víctimas oriundas de La Matanza a la casa de Florencio Varela .

Lo capturaron apenas alcanzó a cruzar la frontera desde Jujuy hacia Bolivia. Cuando le consultaron por este traslado, su abogado, Guillermo Endi, contestó que fue "por el miedo".

En su escueto diálogo con la prensa, el representante del detenido reconfirmó que había tres personas en el auto que llevaron a las chicas hasta la casa de Florencio Varela : Víctor Sotacuro, Florencia Ibáñez, su sobrina, y un acompañante de esta, identificado como Diego.

Cuando le preguntaron si también representaría a Diego, respondió que no. "Yo no lo conozco. A lo mejor sería lo ideal, porque pones todo en una misma defensa", dijo. No agregó ningún otro detalle sobre la identidad de esta persona.

"Hay videos, hay fotografías del auto, estuvo en una estación de servicio como una hora y pico y después va a cercanías de la casa. Luego lo ubican cerca de donde prendieron fuego la Chevrolet Tracker (la camioneta a la que se subieron las víctimas antes de ser ejecutadas)", especificó Endi.