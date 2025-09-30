Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a dos nuevos sospechosos

Este martes, se llevaron a cabo nuevos allanamientos en Villa Zavaleta. Ya son nueve los detenidos por el triple crimen.

Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las jóvenes que fueron halladas asesinadas en Florencio Varela.

A casi una semana del hallazgo de los restos de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), en un domicilio en Florencio Varela, la causa que investiga el triple crimen sigue sumando detenidos.

Este martes, se llevaron a cabo nuevos allanamientos en Villa Zavaleta. Desde la Agencia Noticias Argentinas, detallaron que durante los procedimientos dos personas fueron detenidas.

Uno de los aprehendidos sería “Diego”, el tercer pasajero que iba en el Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo. Cabe destacar que dicho auto fue hallado el lunes por la noche en la localidad bonaerense de Quilmes.

Quiénes son los otros detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva : dueño de la casa en Florencio Varela donde hallaron los cuerpos.

: dueño de la casa en Florencio Varela donde hallaron los cuerpos. Magalí Celeste González Guerrero : pareja de Villanueva, también dueña de la vivienda, ubicada en el barrio La Esperanza.

: pareja de Villanueva, también dueña de la vivienda, ubicada en el barrio La Esperanza. Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra : los encontraron limpiando las manchas de sangre en donde hallaron los restos de las víctimas. Ambos se negaron a declarar durante sus indagatorias.

y : los encontraron limpiando las manchas de sangre en donde hallaron los restos de las víctimas. Ambos se negaron a declarar durante sus indagatorias. Lázaro Víctor Sotacuro : el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo. Fue detenido en Villazón, Bolivia, cerca de La Quiaca.

: el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo. Fue detenido en Villazón, Bolivia, cerca de La Quiaca. Florencia Ibáñez : sobrina de Sotacuro, fue detenida luego de aparecer en televisión. Su abogado aseguró que la vida de Florencia corre peligro y que está amenazada.

: sobrina de Sotacuro, fue detenida luego de aparecer en televisión. Su abogado aseguró que la vida de Florencia corre peligro y que está amenazada. Ariel Giménez: acusado de cavar el pozo donde fueron arrojados los restos de las tres chicas. Se negó a prestar declaración ante las autoridades.

Cómo es la guarida del “Pequeño J” El miércoles pasado por la noche, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaron una serie de allanamientos en la Villa 21-24, en el barrio Zavaleta. En los procedimientos, los agentes capturaron a ocho sospechosos.