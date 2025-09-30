Triple crimen en Florencio Varela: quiénes son los siete detenidos en la causa

Ya son siete los detenidos por el brutal triple crimen en Florencio Varela de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Las jóvenes fueron halladas muertas y con signos de tortura hace casi una semana y la causa conmociona al país entero.

La principal hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas por el robo de droga a un líder narco peruano de la Villa 1-11-14, identificado como Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J".

Considerado como el presunto cerebro del crimen, la Justicia aún no dio con su paradero, así como tampoco con el de Matías Ozorio, su mano derecha. La causa, sin embargo, ya cuenta con siete detenidos que habrían participado de distintas maneras en el asesinato.

Los primeros cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara fueron Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Magalí Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

Los dos primeros son dueños de la casa en el barrio La Esperanza donde aparecieron los cuerpos. El último domicilio registrado en el DNI de Villanueva Silva coincide con ese mismo asentamiento. González Guerrero fue detenida junto a él en un hotel de la zona. Se presentó como arrepentida, pero hasta el momento no dio nombres en su declaración ante la Justicia.

A Iara Ibarra y Parra, por su parte, los encontraron cuando intentaban limpiar la casa. Los análisis posteriores confirmaron que estaban lavando manchas hemáticas. Ambos viven en diferentes domicilios del barrio Santa Rosa, al sur de Florencio Varela, a unos seis kilómetros del lugar donde se encontraron los cuerpos. Villanueva Silva, González Guerrero, Ibarra y Parra se negaron a declarar durante sus indagatorias.

El quinto fue Lázaro Víctor Sotacuro, capturado apenas alcanzó a cruzar la frontera desde Jujuy hacia Bolivia. Está acusado de ser el dueño y el chofer de la camioneta blanca que llevó a las tres víctimas oriundas de La Matanza a la casa de Florencio Varela. Se espera que declare este martes, ya que había solicitado hacerlo de manera presencial.

extradicion del detenido en bolivia por triple crimen2 Víctor Sotacuro Lázaro, el chofer que trasladó a los presuntos autores materiales del triple crimen narco. Archivo

El sexto fue Ariel Giménez (29), acusado de haber sido contratado para cavar el pozo donde se arrojaron los restos descuartizados de las víctimas, el cual intentó tapar luego. También se negó a prestar declaración ante las autoridades.

La última fue Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, y que fue detectada a bordo del auto de su tío. Reconoció que este vehículo se utilizó como apoyo en el secuestro y posterior asesinato de las tres víctimas. “El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”. Ibáñez se presentó voluntariamente ante la Justicia.