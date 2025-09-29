El abogado de las primas asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela pidió pena de muerte para Pequeño J: "No es el único"

Este lunes, el abuelo de Brenda y Morena confirmó que Fernando Burlando representará a la familia de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

Este lunes por la mañana, el abuelo de Morena Verri (20) y Brenda Loreley Del Castillo (20), dos de las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela, confirmó que Fernando Burlando representará a la familia.

En las últimas horas, Javier Baños, integrante del equipo de Burlando, sostuvo que “Pequeño J ”, el narcotraficante peruano de 20 años que está apuntado como el autor intelectual del triple crimen, “no es el único responsable”.

El pedido del abogado de las primas asesinadas en el triple crimen “No tienen perdón de Dios, este delito merece la pena de muerte”, expresó Baños, en diálogo con la prensa. Y señaló que no existe “posibilidad de reinserción si hubo tanta maldad”.

El abogado manifestó que el triple crimen que mantiene en vilo al país se trata de “la punta del iceberg” de un entramado más complejo. Y sentenció: “Hay que actuar hasta las últimas consecuencias”.