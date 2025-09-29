La sombra familiar detrás del "Pequeño J": fanatismo por Pablo Escobar, El Padrino y las armas

El pasado miércoles por la mañana, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza. El principal apuntado por el triple crimen es Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “ Pequeño J ”.

Se trata de un narcotraficante peruano de 20 años que cuenta con antecedentes penales y un extenso historial delictivo . Interpol emitió una Alerta Roja para capturar a Valverde .

Según trascendió, su papá, apodado “El Cholo”, era un fanático declarado de Pablo Escobar y de la película El Padrino . Fue él quien le enseñó a su hijo, al que llamaba “Bandido”, a manipular armas de fuego a temprana edad . En 2019, “El Cholo” falleció y un año después, “Pequeño J” cerró sus redes sociales y desapareció del mapa.

Sin embargo, los últimos días, su nombre estuvo en boca de todo el país tras convertirse en uno de los fugitivos más buscados del continente.

Cómo es la guarida del “Pequeño J”

Así es la guarida del Pequeño J, el narco buscado por el triple crimen de La Matanza

El miércoles por la noche, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaron una serie de allanamientos en la Villa 21-24, en el barrio Zavaleta. En los procedimientos, los agentes capturaron a ocho sospechosos.

La semana pasada, se difundieron imágenes del allanamiento a una vivienda que funcionaba como la base de operaciones del “Pequeño J”. El líder narco dejó trampas electrificadas y un mensaje directo para la policía, escrito en una hoja de papel.