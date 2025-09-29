El rostro del horror: se conoció el primer video de "Pequeño J"

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, es intensamente buscado por el triple crimen de Morena, Brenda y Lara.

El miércoles por la mañana, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza.

Mirá el video del “Pequeño J” junto a su papá Se conoció el primer video de Pequeño J

Cabe destacar que, por el triple crimen que conmociona al país se encuentran detenidos: Víctor Sotacuro Lázaro, Ariel Giménez, Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva.

Por otro lado, se encuentran prófugos varios sospechosos, entre ellos, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, y su mano derecha, Matías Ozorio. “Pequeño J” es un narcotraficante peruano de 20 años y es el principal apuntado por el triple crimen.

Se conoció el primer video de “Pequeño J” En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video en el que se lo ve al narco peruano junto a su papá. A su vez, se escucha que el padre del joven se refiere a su hijo como “Bandido”. En la parte final del video, se observa a ambos utilizando armas de fuego. Tanto “Pequeño J” como su papá dispararon al aire en reiteradas ocasiones.