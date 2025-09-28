La mamá de Morena no cree que Pequeño J sea el autor del triple crimen de Florencio Varela

Luego de conocerse la detención de Ariel Giménez, de 29 años, que sería el hombre acusado de enterrar a las víctimas, Sabrina, la mamá de Morena Verri , puso en duda la teoría donde se reconoce como al Pequeño J cómo el autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela.

" No creo que sea el autor intelectual . Pregúntenle a mi hermano, a mi cuñada, a Damián. Le ven la cara a este muchacho y no es capaz ni de venderme un cajón de naranjas ”, explicó.

Este crimen, marcado por torturas, sigue siendo interpretado por los investigadores como un “mensaje” del narcotráfico hacia otros vendedores de droga en la provincia de Buenos Aires. Pese a las amenazas, la madre de Morena aseguró que no piensa callarse: “Todo el mundo me dice, ‘¿No tenés miedo?’ ¿Qué miedo voy a tener?”.

Sabrina también denunció haber sido agredida tras la última marcha en reclamo de justicia . En declaraciones radiales, expresó su frustración con la Justicia y las fuerzas de seguridad, a las que acusó de negligencia y de permitir el accionar de los agresores.

Según relató, el incidente ocurrió luego de la manifestación, cuando fue golpeada y debió realizarse estudios médicos. La reacción de la Policía Federal frente al ataque causó su indignación, ya que consideró que no garantizaron la seguridad de las familias presentes. Sabrina cuestionó que, en lugar de proteger a los manifestantes, los efectivos permitieran la provocación de terceros, lo que derivó en enfrentamientos.

La mamá de Morena explicó que el detonante de la agresión fue un comentario despectivo hacia una de las jóvenes asesinadas. "Vos no podés venir a decir que eso le pasó por p…", señaló, repudiando la falta de respeto hacia las víctimas y la impunidad de los agresores.

La mamá de Morena desvinculó a las víctimas del triple crimen con actividades ilícitas

En sus declaraciones, rechazó las versiones que intentan vincular a las adolescentes o a sus familias con actividades ilícitas. "Yo no tengo problema en investigarme, pero me parece que se están llenando de temas… Quieren noticias, investiguen, pero no supongan. Investiguen a las tres familias, pero con pruebas concretas", exigió.

Además, criticó la falta de accionar hacía los narcotraficantes, donde reclamó a las autoridades por no actuar contra lo que considera los verdaderos focos de violencia: “¿Por qué no van a investigar a esto? ¿Por qué no matan narcos? ¿Por qué hay narcos peruano acá? ¡Está todo tapado! No me sigan tapando… Vayan a ese foco”.

La madre de Morena sostuvo que las fuerzas de seguridad y el sistema judicial desvían la atención, mientras la investigación avanza con detenciones que generan dudas en las familias de las víctimas.