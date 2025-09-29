La pista clave en el pantalón de "Pequeño J" que podría definir su autoría en el asesinato de Brenda, Morena y Lara

La investigación por el triple asesinato narco de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela sumó en las últimas horas una pista clave que podría definir la autoría del crimen. En el allanamiento al refugio donde se escondía Tony Janzen Valverde Victoriano , alias " Pequeño J ", la Policía Bonaerense halló un pantalón con una mancha sospechosa que, según fuentes judiciales, sería de sangre.

El procedimiento se realizó en una vivienda de Isidro Casanova , partido de La Matanza , propiedad de un familiar del prófugo. El lugar, funcionaba como escondite del presunto autor material del triple femicidio, según se presume a partir del material encontrado.

Allí, los agentes de la DDI encontraron además una pistola Glock calibre .40 con trece balas en el cargador y una caja de municiones American Eagle casi completa, oculta dentro de un colchón, según registró un video del operativo.

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza y quien investiga el caso junto a la fiscal Lorena Pecorelli, ordenó peritar el arma para verificar la existencia de huellas dactilares y signos de disparo. Sin embargo, el hallazgo de la pistola tendría un valor limitado para la causa, ya que ninguna de las víctimas fue asesinada a tiros.

La indumentaria de "Pequeño J": la pista clave que podría resolver el triple asesinato

indumentaria del pequeño j DDI de La Matanza

La atención de los investigadores se centra en la indumentaria secuestrada. Dentro de un equipo de gimnasia color blanco, se encontró un pantalón que presenta una mancha a la altura del pubis. De confirmarse que la sangre corresponde a alguna de las tres jóvenes asesinadas, el hallazgo ubicaría a "Pequeño J" de manera directa en la escena del crimen.

Fuentes del caso confirmaron que las pericias sobre la prenda se realizarán en los próximos días. El resultado podría convertirse en la prueba más sólida contra el narco prófugo, sobre quien pesa una notificación roja de Interpol que detalla la brutalidad del hecho: las víctimas fueron torturadas, mutiladas y sometidas a padecimientos innecesarios en un contexto de violencia de género.